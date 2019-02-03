融合爵士樂 馬克白更帶勁

2019年02月03日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

爵士樂為京劇後場添新聲，合得來嗎？導演劉亮延與音樂人柯智豪摸索多年，推出取材莎士比亞經典《馬克白夫人》，推出新編京劇《馬伯司氏》，劇中除了一人分飾三角的高難度挑戰，同時加入了爵士樂當配樂，充滿實驗性。

劉亮延表示，在2012年《白蘭芝》，他就和柯智豪開始嘗試將傳統戲曲和爵士樂融合，「這回還有劉欣然擔任編腔，我們3人一起找到東方戲曲和西方爵士樂間的連結，以爵士樂的拍點律動感，帶動京劇唱腔的旋律。」

《馬伯司氏》於2016年在台首演，劇本以莎翁經典《馬克白》裡的兩大段落作發揮，一是馬克白夫人收到家書，得知在外打仗的丈夫將回到家；第二段為馬克白夫人密謀幫丈夫殺掉國王的驚悚段落。全劇共10首唱段，唱詞和念白大量使用1904年林紓所翻譯的文言文譯本，這也是中國最早的莎士比亞譯本。

劉欣然表示，馬克白夫人具有雙重性格，既理智又瘋狂，雖然殺掉國王是想協助丈夫登上王位，但殺完國王又有很大的罪惡感，「她在殺完國王之後、瘋狂洗手的橋段是一大經典，我以1.8公尺長的水袖表演來表現她的焦慮感，同時也參考歌舞伎演員(土反)東玉三郎過去演楊貴妃時所使用的兩把扇子手法，表現她飽受良心譴責的情緒張力。」

值得一提的是，馬克白夫人、馬克白先生和說書人等三個角色，均由在中國大陸頗負盛名的京劇男旦劉欣然獨撐。

(中國時報)