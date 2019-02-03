淬鍊日常生活 展現工藝之美
由國立台灣工藝研究中心與台灣工藝之家協會共同舉辦的「台灣工藝之巔」特展，昨在台北當代工藝設計分館揭幕，由協會62位老師聯合展示共109件工藝作品，展示木工藝、陶瓷工藝、金屬工藝、玻璃工藝、玉石工藝、竹籐工藝、漆工藝、藍染等15個工藝類別，展現台灣工藝之美。
行政院長蘇貞昌昨出席「台灣工藝之家協會聯展」開幕，蘇貞昌說，政府應該為工藝大師佈置舞台，讓工藝家被世界看見。他呼籲文化部，協同其他部會及各縣市，找出有展場的地方，讓工藝大師的精彩作品隨時能展現出來，也讓收藏家得以收藏。
台灣工藝之家協會表示，「台灣工藝之巔」聯展由協會62位老師聯合展示，共109件工藝作品，展品題材取自於親子時光、兒時記憶、人生態度、自然景觀、歷史淵源、現代藝術及抽象意念，將日常生活感受透過不同媒材淬鍊成品。各個參展作品運用自然環境中的各種媒材，讓作品的表現更加多元且具生命力，期盼能積極推廣、回顧及傳承台灣傳統工藝文化。
工藝中心主任許耿修表示，傳統工藝創作是台灣具體文化的資產，隨年代改變，工藝家創作的作品也蘊含了台灣不同時期的思維，這些工藝作品都隨著作者的思考、產品機能、工藝特色、加工技術及風土民情等伴隨而生，可說是台灣百年來文化的縮影，值得我們尊重。
台灣工藝之家協會理事長許朝宗說，台灣工藝之家協會由文化部及國立台灣工藝研究發展中心主辦設置，每位協會會員須經各直轄市、縣市文化主管機關初審推薦，再透過甄選及審核，每位協會會員都是國家級工藝老師，他們對工藝的堅持與熱情，讓工藝臻品完美呈現。
「台灣工藝之巔-頂級工藝之美．向大師致敬」展覽期間為2月2日到6月2日，展覽時間每週二到週日09:30～17:30，(週一休館，國定例假日除外，另除夕、初一休館) ，免費參觀，在台北當代工藝設計分館展出。
(中國時報)
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