感受台粉的愛 櫻井和壽：會再來
Mr.Children貝斯手中川敬輔（左起）、吉他手田原健一、主唱櫻井和壽、鼓手鈴木英哉沉浸在表演中。（osami yabuta提供）
日本國民天團Mr.Children出道26年，以往只在日本進行巡演，也鮮少上電視打歌露臉，他們1日、2日在台北小巨蛋開唱，將海外演唱會初體驗獻給台灣，門票全數搶購一空，2天演出狂吸2萬2000名觀眾進場，連天團五月天都獻上花籃，團員阿信、怪獸、瑪莎更是到場朝聖。
為了台北場，Mr.Children展現出無比誠意，主唱櫻井和壽抵台後努力練習中文，熟記「謝謝大家」、「開心嗎」、「一起嗨吧」、「一起唱」、「我愛你們」等問候，還特別更換日本巡迴曲目，甚至加碼〈Tomorrow Never Knows〉、〈想擁抱你〉、〈Innocent World〉、〈Sign〉以及〈無盡的旅程〉5首金曲。
台灣樂迷在應援上充分反映出苦等偶像20多年的激動情感，1日演出最後，粉絲以逾5分鐘掌聲，把Mr.Children喚回前台High唱安可曲。
新巡演攻日5巨蛋
2日演出最後，全場樂迷則拿出應援手幅，畫面壯觀。4位團員感受到逾萬名觀眾的熱情，不時露出笑容與滿足開心的表情回應，櫻井和壽更大喊：「我們會再回來！」為演出畫下完美句點。
結束台北場，Mr.Children返國後將展開全新5大巨蛋巡迴，從福岡到札幌、大阪、東京，最後唱到名古屋。
(中國時報)
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