Mr.Children一首歌稱冠15年
中國時報
報導溫博鈞
Mr.Children連2天在台開唱，主唱櫻井和壽以神情透露對來台演唱的喜悅，猶如深愛音樂與歌唱的少年，誠摯歌聲感動觀眾。該團人氣橫跨1990、2000、2010年3世代，櫻井和壽擔任大多數詞曲創作，作品動人療癒、膾炙人口。他們多年來演唱諸多戲劇作品主題曲，台北演唱會也演唱了1994年《青春無悔》主題曲〈Tomorrow Never Knows〉，到近期《空中急診英雄》主題曲〈HANABI〉等，歌迷聽見前奏便歡呼，曲曲全場大合唱。
該團歷年實體專輯總銷量近6000萬張，1996年第10張單曲〈無名的詩〉、也是電視劇《天使之愛》主題曲，以120.8萬張銷量紀錄穩坐日本單曲銷售冠軍寶座15年，直到2011年才被女團AKB48超越。
該團更是電視廣告曲最愛，從運動飲料賣到高檔汽車，在日本打開電視幾乎天天聽得到Mr.Children，人人琅琅上口，無愧國民天團稱號。
(中國時報)
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