張菲費玉清退休各玩各的

2019年02月03日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

張菲（右起）過年全家團圓，也不禁想起過世的父母，左為費玉清，後為費貞綾。（資料照片）

綜藝大哥大張菲今年7連霸，2日與楊千霈一起主持鴻海尾牙，他個人500萬酬勞入袋，與鴻海集團總裁郭台銘（郭董）交情不錯的他，自爆被郭董虧：「他在台上說，像張菲這麼懶的人，這種人很像美國退伍軍人，做一場晚會就想吃3年，害我在台上很尷尬。」

張菲手上擁有上千張鴻海股票，市值約7000萬元，透露在鴻海股價60元時進場，漲到120元沒脫手，心想會到130元，沒想到掉回70，自己是二代健保扣稅大戶，手上還有其他股票。過年是家人團圓日子，張菲也想到離世的父親，「過去爸爸是皇帝，我當太子當了很久，我跟人家開玩笑說怎麼都不退位，等我真的坐上這個王位，覺得責任更重了。」

對於一些已故老友有無限懷念的張菲也感慨，「除了想念他們，他們也給我帶來很多驚恐，每一個人離開，我都覺得生命好可貴，只要準備復出，就會又走一個，讓我覺得人生苦短，不如對酒當歌，包括豬哥亮、高凌風、徐風、安迪的走，我都相當難過。」

推掉演唱會邀約

費玉清年初四、初五將在小巨蛋舉辦告別巡迴演唱會，張菲表示全家會分別去捧場，笑著承認和弟弟有瑜亮情結，「所以我就選擇唱西洋歌曲」。張菲自認歌唱得不錯，也有人找他開演唱會，但都推掉，「主持人開演唱會常只能被認為是玩票性質，觀眾很難承認你兩種身分。」

張菲說，費玉清最近忙到焦頭爛額，因為宣布將封麥，各單位就爭相邀請，兄弟有聊退休後要一起做什麼？張菲笑說：「我是建議重機、風帆、飛機、釣魚、遙控飛機。像我這種人休息5年、10年、20年都沒問題，因為我的興趣是從小培養，但很多人退休後，臨時培養不出興趣。」

他認為，一個人平常一直工作，沒培養興趣，一退休就容易生病，不管做任何工作都是，哪怕是打麻將都好，「費玉清喜歡字畫、聽古典音樂、種花、養雞，大家個性完全不一樣，倒也不會替他太擔心。如果說要拉他去騎重機、玩風帆，那是不可能的。」直言兄弟在職場上和生活上，其實完全搭不上線。

(中國時報)