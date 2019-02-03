五月天陪守歲許願唱到80歲

2019年02月03日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

五月天日前和師弟妹宇宙人小玉、宇宙人方Q、黃奕儒、黃士杰、丁噹、家家及白安等人，錄製《五月天陪你守歲2019》春節特別節目；節目帶大家回顧20年前的五月天，阿信說：「最近流行10年挑戰，我是五月天，我們不能跟大家一般見識，大家10年我們就20年！」並許下新年願望，「繼續打鬧20年，繼續打鬧40年，繼續唱到80歲，繼續迎接新的一年。」

「人生無限公司」巡演結束後，五月天團員各自忙碌，石頭日前推出的散文集《因為留不住》大賣，大夥兒笑虧難怪演唱會上台前都沒看到石頭，原來他都躲在後台默默寫書，笑說：「還好演唱會是122場，若244場就像辭典。」而喜歡玩手遊的怪獸受邀加入《傳說對決》職業戰隊，阿信忙著創作新曲，瑪莎則進行製作家家的新專輯。

家家專輯被延誤

瑪莎透露因受巡演影響，家家本來預計2018年底發行的專輯，因而延後到今年，讓其他團員笑稱擁有好聲音的家家是「被耽誤的CD」。冠佑則將122場撿到了122次100元宴請工作人員，他說：「每次吃到好吃的東西，就會想到公司的同事們，所以請同事吃個飯，謝謝他們。」

(中國時報)