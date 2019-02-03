陳曉東開唱倒數過年拒吃肥

2019年02月03日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

陳曉東去年台北開唱時，與2個女兒一起表演。（資料照片）

陳曉東為備戰農曆年後的香港演唱會，難得與家人在香港團聚過年，為了兌現與歌迷的紅館之約，陳曉東自我要求「一切美食只能淺嘗」，就怕年後吃肥身材走樣；陳曉東的新年願望是巡演在大陸各地演出順利、影視推出新作品；追問他想不想再拚第3胎？陳曉東直言：「可以的話！追一隻豬仔（女）。」

43歲陳曉東和老婆育有2個女兒，自認不做虎爸的他，表示不會強逼女兒學這學那，任由小朋友發掘自己的興趣和才藝，但他重視基本禮貌，「這個一定不可以沒有」。過年美食當前，陳曉東笑稱要把吃飯時間換成跑步健身，但祖籍上海的他堅守過年傳統習俗，包括沖涼沖得特別乾淨、家裡打掃得一塵不染、擺放大桃花，而紅色衣褲則是必備，「每年我都會向父母下跪拜年，現在就訓練了兩個女兒向我下跪拜年。」

教女兒收紅包禮儀

陳曉東還自爆小時候糗事，曾收過一封沒放錢的紅包，他還問：「Auntie（阿姨），怎麼妳的紅包是沒錢的？」對方尷尬地道歉，並立即塞錢在紅包裡，「雖然當時我年紀小、童言無忌，但實在不應該！」如今他教導兩個女兒，收到紅包時不可以問這些，必須表達感謝，且逢人必說「恭喜發財」，送上祝福。

(中國時報)