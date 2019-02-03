王力宏怕身材走樣遊歐忌口

2019年02月03日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

王力宏將於6月攻蛋，近日趁年假期間陪家人赴歐洲滑雪度假，怕吃肥忙控制體脂的他，美食當前不受誘惑，就怕身材走樣影響演出，「歐洲有太多誘惑了，但巡迴還在跑，要克制自己不能吃喝玩樂，體脂肪不能往上，我會全力以赴。」從小熱愛滑雪的他，此行帶家中寶貝共享滑雪樂趣，「這趟來歐洲，希望能教會孩子們滑雪，同時也要和大家拜個早年，新年快樂！」

出道24年的王力宏，去年啟動「龍的傳人2060」巡演，是他出道以來第5套大型巡演，門票日前一開賣隨即在34秒內秒殺，主辦單位與經紀公司宏聲音樂開會討論後加開一場；對於歌迷熱情支持，王力宏表示將獻上攻蛋兩驚喜，包括「邀請多位圈內好朋友、硬體大手筆加碼無限制」。

王力宏此次連開2場演唱會，重寫他在小巨蛋的紀錄，開心之餘，特別感謝粉絲一路以來支持，「2場我都會不遺餘力火力全開，希望台北站可以多邀請好朋友一同玩音樂，加碼提升軟硬體製作，絕對讓大家的心情跟我一樣興奮。」期待透過音樂，和觀眾分享他一手打造科技感十足的未來世界。

(中國時報)