周興哲吃生蠔咬到珍珠旺整年
周予天也跟著周興哲一起東京度假。
周興哲（Eric）趁著過年前，新EP《終於了解自由/Freedom》首波宣傳暫告段落，近日與哥哥周予天偕同爸媽及弟弟飛往東京度假，除了逛街，一家人特地前往貓頭鷹咖啡廳，還選了隻貓頭鷹「坐檯」；更不可思議的是，他們特地選在銀座一間知名壽司店大啖美食，當周興哲津津有味吃著生蠔時，居然意外咬到一顆珍珠，讓全家人驚呼好彩頭：「Eric的2019一定大旺一整年！」
向來重視家庭精神的周家，視全家旅遊為年度大事，考量Eric剛發片，今年特地將旅遊時間安排在農曆年前，一家五口飛往東京過年，每天逛街、吃美食，徹底紓壓，周興哲也在IG秀出逛街照，發文「The whole street is my runway！」（東京整條街都是我的伸展台）。
有趣的是，周興哲此行前往聞名全球的日本料理店，與家人一同品嘗美食，沒想到吃生蠔時，Eric突然咬到一顆珍珠，全家人看呆驚喊是「上天給的禮物」，周興哲則將珍珠視為吉祥物收藏。
(中國時報)
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