周興哲吃生蠔咬到珍珠旺整年

2019年02月03日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

周予天也跟著周興哲一起東京度假。

周興哲(Eric)趁著過年前,新EP《終於了解自由/Freedom》首波宣傳暫告段落,近日與哥哥周予天偕同爸媽及弟弟飛往東京度假,除了逛街,一家人特地前往貓頭鷹咖啡廳,還選了隻貓頭鷹「坐檯」;更不可思議的是,他們特地選在銀座一間知名壽司店大啖美食,當周興哲津津有味吃著生蠔時,居然意外咬到一顆珍珠,讓全家人驚呼好彩頭:「Eric的2019一定大旺一整年!」

向來重視家庭精神的周家,視全家旅遊為年度大事,考量Eric剛發片,今年特地將旅遊時間安排在農曆年前,一家五口飛往東京過年,每天逛街、吃美食,徹底紓壓,周興哲也在IG秀出逛街照,發文「The whole street is my runway!」(東京整條街都是我的伸展台)。

有趣的是,周興哲此行前往聞名全球的日本料理店,與家人一同品嘗美食,沒想到吃生蠔時,Eric突然咬到一顆珍珠,全家人看呆驚喊是「上天給的禮物」,周興哲則將珍珠視為吉祥物收藏。

(中國時報)