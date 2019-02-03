白家綺大肚招財往外推

2019年02月03日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

白家綺2日挺6個半月肚子擔任娘家滴雞精一日店長，笑說生完這胎打算「封肚」：「我有2個女兒，現在1個兒子，很圓滿了。」她的小老公吳東諺考慮結紮，但她貼心為他著想，覺得他還年輕，萬一以後想再生怎麼辦。日前她接到4月歌唱表演邀約，「對方說不介意我大肚子，我說我介意耶！」其實今年尾牙和春節活動婉拒很多，她老早把錢往外推。

白家綺昨說，腹中兒子「肚臍」的頭圍比同期Baby大1周，腳長也大2周，頭好壯壯，但4個月時被發現「子癲前症」指數不正常，醫生安慰她只是暫時性，現在每天要吃1顆抗凝血劑藥丸。最讓她擔心的是，生第2胎時只花半小時，很怕這次陣痛時，老公正在拍戲，「真的好怕我會生在車上」，跟醫生討論後，打算等胎兒成熟度足夠就打催生針。

挺肚帶女兒走春

白家綺說過年不用下廚，年初二會帶2個女兒走春，目前胖10公斤主因是前期拍公視戲《苦力》，地點偏遠不容易買到食物，只能在劇組吃便當，2月底殺青就能安心養胎。昨現場有名小粉絲，原來是當年在民視《風水世家》和她演母子的童星，當年躺在她懷裡才4個月，如今已6歲，他開心喊白家綺「媽媽」，讓她好開心。

(中國時報)