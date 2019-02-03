歐弟郭子乾模仿秀謝票
賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》在台熱鬧上映，男主角歐漢聲（歐弟）為感謝影迷支持，特別與客串演出的郭子乾現身在台北信義威秀影城，自掏腰包購買爆米花送觀眾，更意外的是，郭子乾的兒子郭德君不僅客串一角，也現身活動，歐弟讚這位新演員十分認真，在拍攝現場穿兔偶裝8小時爆汗到快要昏倒都不喊累。
向來擅長模仿的歐漢聲跟郭子乾現場更即興發揮，啟動多聲道模式，郭子乾帶頭以「柯P、韓國瑜、蘇貞昌」之聲，搭配上歐漢聲模仿「郭富城、周杰倫、張學友」，將電影的精彩之處精闢道出，讓現場觀眾大呼賺到。
郭子乾苦惱演自己
導演謝念祖邀電視圈大咖在電影中演自己，郭子乾回到《全民大悶鍋》的後台，重現當年模仿郭台銘紅遍大街小巷的橋段，他驕傲表示，只要看到本人，就可以學到9.9分像。但這次卻要演出自己當年的故事，郭苦惱地說：「因為平常都是在演別人、模仿別人，導演要我演自己時，我發現好像沒有什麼特色。」
對於過年計畫，歐漢聲說：「近期都在忙宣傳活動，出門時女兒還說：『爸爸又要出門去瘋狂電視台找阿姨了。』」令他哭笑不得。電影上映中。
(中國時報)
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