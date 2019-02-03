林依晨看《我想有個家》震撼

2019年02月03日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

男主角贊恩因演出該片，全家生活獲得改善不再是難民。

2019年鹿特丹影展台灣時間2日上午揭曉，剛入圍本屆奧斯卡最佳外語片的《我想有個家》奪下觀眾票選獎。該片是黎巴嫩女導演娜迪拉巴琪（Nadine Labaki）耗費3年，深入貧民窟拍攝而成，鹿特丹影展官方認為：「這是電影製作的勝利。」

《我想有個家》已讓歐普拉（Oprah Winfrey）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、喬許布洛林（Josh Brolin）等巨星盛讚，林依晨及宥勝也大力推薦。期待今年懷孕的林依晨被電影後座力震撼好幾天，她說：「才剛慶幸贊恩終於奮力掙脫原生家庭所處的貧民窟，沒多久卻又發現他其實是掉入了一個更大的迷宮與牢籠。」她很為目前已移民挪威的贊恩感到開心，並慶幸該片帶給他人生的神奇轉變。

有兩個孩子的宥勝感觸更深，只要出國出外景，見小孩沿街叫賣都感到心酸，他呼籲每位父母都該看。電影也讓金曲獎最佳新人歌手謝震廷大受感動，決定將新歌〈小星星 Tears〉獻給贊恩，作為電影中文主題曲。該片8日在台上映。

(中國時報)