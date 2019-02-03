蘇有朋開《中餐廳》磨廚藝
林心如（左）日前慶生，蘇有朋下廚做生日大餐讓好友品嘗。（取材自微博）
蘇有朋在新一集美食真人秀《中餐廳》節目中做了紅燒鱈魚獲好評，事實上錄製《中餐廳》前的人生幾乎不下廚，但經過這段日子磨練，判若兩人。他的好友林心如日前在微博貼出慶生照，2人難得合體，除了品嘗美酒與蛋糕，還有滿桌子的美味佳餚。
林心如留言：「沒想到有生之年，可以吃到我大頭哥哥蘇有朋親手為我做的生日大餐。」網友紛紛留言大讚蘇有朋手藝好強大，蘇有朋也轉發貼文笑稱「年菜外賣開始接受預訂」。
除了下廚讓好友品嘗，很重視過年的蘇有朋，只要沒工作一定回台陪家人，因為除夕除了是家人團圓的重要日子，這天也是蘇有朋爸爸的生日。蘇有朋說：「我爸是除夕生日，往年他都會自己下廚，年菜一定會有烏魚子、魚、自製佛跳牆等，今年學會做菜之後，我也會下廚啦。」中天綜合台36頻道每周日晚間7點30分播出《中餐廳》，春節期間正常播出。
飲酒過量 有礙健康
(中國時報)
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