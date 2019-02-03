6攻略爽玩霹靂特展高雄場
「霹靂藝術科幻特展」1日開展，此次高雄場要怎麼玩、怎麼逛？把握6項攻略絕對讓大家有玩又有拿。首先攻略1，在春節連假期間（2日至10 日）到高雄看展，憑票入場即可領取一張「霹靂春節抽獎券」，填寫基本資料後投入出口處的「霹靂好運抽獎箱」，就可抽Q萌小公仔、18吋木偶，還有55吋大電視。
攻略2則是在連假期間參展，每日前200名可獲贈仙草茶一瓶，在熱情港都跟霹靂英雄一起嗨；攻略3是特別企畫「霹靂名人導覽」，有最受歡迎的霹靂重量級人物，為你導覽展場，暢談霹靂奇幻世界。
過年發限量紅包
攻略4，看完展場內氣勢不凡的英雄本尊，場外還有帥氣Coser及霹靂超Q人偶可以一起享受「霹靂拍照樂」，動動手指即可獲得限量小書卡。
攻略5是在農曆初一到初五，現場由霹靂超Q人偶發送限量紅包，每天限量3場，一場限量發100份免費紅包。
第6項攻略，只要與最愛的霹靂英雄合照打卡就送禮！打卡贈禮活動 「霹靂藝術科幻特展在駁二」打卡寶典，紀念酷卡輕鬆拿，只要上傳照片並打卡就送禮，周周有新設計，集滿9張更有大驚喜，送完為止。
(中國時報)
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