計外變數戰龍憾境天歷劫無垢淚
為了醫治身受虛無重創的佛劍分說，元佛子、風僧白雲劍急忙追尋太陽的盡頭，欲找神祕的碧中寺；來至中途，神祕人影再現，靈雲寺大主持白羽忘云僧出言直指解方，無垢佛淚雖是藏於白羽境天道，但雙僧命中逢劫，入者能返者少之又少，注定佛門之悲。
悠然遺世、坐落邊陲的悅皇神都，今日再掀神秘面紗，驟見華麗的簾幕背後，問奈何藏身其中心思莫測，以三天為期，與莫召奴談論天下，兩人談笑間暗潮洶湧；將人遣回，問奈何親身授令於皇劍孤臣：為悅皇神都，一取莫召奴之首級。
星河殿上極端戰，以復甦靜濤君為誘餌，天道主埋下重重殺機，只待青陽子入彀！別惜樓招起道術，八雷共聚氣震四野，雙刀驚鴻攻勢再臨，六弒荒魔更是極式強襲，重創青陽子，就在最後關鍵，昔月影皓月再出，誓斬龍首，青陽子面臨連環殺劫，聖龍戰袍被破，他要如何殺出重圍？另一方面，荒野上豁青雲拼命疾奔，欲阻戰局，他又是否能即時幫助青陽子？欲知一連串精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂魔封》第23章：意外的變數；《霹靂魔封》第24章：佛之淚。
(中國時報)
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