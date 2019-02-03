阿緯讚梅干扣肉煲仔飯新食感

2019年02月03日 04:10 中國時報 專訪涂育晨

章魚雞粒煲仔飯，最熱銷的煲仔飯之一。（緯豆集團提供）

「腊味煲仔飯」，由肝腸及腊腸兩款經典雙腸搭配而成。（緯豆集團提供）

阿緯最愛的「梅干扣肉煲仔飯」。（緯豆集團提供）

藝人劉俊緯（阿緯）近期「三喜臨門」，他所代理的「陳興發 興記菜館」及「點點心mini」雙品牌日前才在微風南山開幕，小兒子也在元旦出生。有趣的是，3年前「點點心」開幕時，大女兒錢錢也剛好出生，一雙兒女雖總為他的餐飲版圖率先帶來好運，眼中的血絲卻也暗示著工作最忙碌時的應接不暇；不過一提到兒女，阿緯瞬間恢復神采說：「家庭、事業兩頭燒，沒辦法，我能做的就是把自己做到最好。」

「上次是點心專賣店，這次是煲仔飯專賣店。」阿緯表示，引進「陳興發 興記菜館」的原因，除了該品牌在當地知名、歷經三代傳承、手法正宗外，對他來說，煲仔飯更代表香港的飲食文化。此次引進過程一波三折，花了大概1年時間，除了親自去洽談，也研究在改用台灣當地食材的情況下，口味是否能讓台港民眾都接受。

眾多煲仔飯中，阿緯最喜愛的就是台港揉合的「梅干扣肉煲仔飯」，「除了能夠吃到煲仔飯，還有鍋巴香。其實是因為將梅干扣肉拌進飯裡，很像滷肉飯的口感，我很喜歡這種感覺。」雖然梅干扣肉是客家菜，但也代表著台菜文化，而煲仔飯屬於香港飲食文化，當2種風格結合在一起，阿緯認為這是一種全新的體驗。

勇敢創業 心態不馬虎

從過去沒有任何餐飲經驗，到現在變成餐飲集團老闆，對於身分的轉換，阿緯說：「創業不像藝人，鏡頭一卡就能休息，當老闆是無時無刻都在工作，不管在店裡、交通工具上，甚至都回到家裡，想的都還是店裡的事。」至於未來是否再引進其他品牌，阿緯則說：「其實只要是好吃的東西都可以，對於未來也不設限，總之先把眼前的做好。」

「管理一間店，最複雜的是人；只要是人，都有自己的想法，但要如何去讓員工認同理念，是一件難事。」阿緯身為過來人，鼓勵想創業的朋友要勇敢執行，只有親自下場「走一回」，才能從中學到東西，阿緯表示：「創業這種事，旁人講得再多，其實都比不上親自去做有用。」

(中國時報)