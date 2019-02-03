沙布喇‧安德烈 多愁善感織出時裝
排灣族當代時裝設計師沙布喇·安德烈（高勝忠），2019春夏系列以「時間的皺褶」為主題，透過服裝輪廓體現無形的時間。沙布喇·安德烈不諱言，這幾年對「時間」特別有感，看到某些社會事件、天災人禍，像是去年的普悠瑪翻車意外、地震，讓他對生命無常特別感慨，承認自己也懷有藝術家多愁善感性格，「生命非常脆弱，人是禁不起考驗的，尤其在大自然反撲時。」
沙布喇·安德烈過往作品以原住民、母體文化為根基，但近幾年對生活有了不同體驗，認為生命不是長度，而是厚度的累積，「時間很抽象，可以用曲線表達，像是人的皺紋、樹的年輪。」所以他在2019春夏系列使用百褶、壓折技法，象徵皺紋與年輪，也與順益臺灣原住民博物館跨界合作，擷取代代交替、層層歷史精萃出的圖案與圖騰。
意外進入服裝設計
2019春夏系列另一特色是使用紅色、金色元素，他說：「我們用流金歲月，寸金難買寸光陰形容時間。至於紅色是波長最長的顏色，代表時間不會停止，一直往前走。」時間的流動性，造成每個人擁有不同的生命曲線，有些人波折，有些人平淡，至於自己？他笑說：「我的線條是很奔放的，每一件衣服都有藏一點我的生命曲線。」
回顧他的設計之路，他以同等學歷考上復興美工，手繪電影看板多年，雖然手工能力超強但沒學過電腦繪圖，畢業後求職處處碰壁，丟了20幾份履歷後終於能在新光三越擔任陳列美工。工作了6年，他發現3C電玩興起，「窮人家的小孩有憂患意識，開始思考是不是有其他可能性？」於是他打算去實踐大學進修多媒體科系，但因晚上沒開課，系辦建議他念服裝，當時他對時尚一點興趣都沒有，只是因為原住民有學費補助，就這樣誤打誤撞栽入服裝設計領域。
創作靈感源源不絕
他覺得設計師就像演員，設定好主題就得全心投入，作品才會到位。年輕時他會為了心無旁騖地創作而閉關長達1周，整整2天不睡覺，他搖頭笑道：「現在沒辦法了，一方面沒體力，另一方面其實設計技巧是可以訓練的，技法、情緒熟悉以後，就算有雜事干擾也可以收放自如。」
所謂雜事多半也與品牌經營有關。2011年創立品牌「SABRA ANDRE」至今，遇到最大困難不是許多創作者最怕的「沒靈感」，而是「靈感太多」，他說：「想法太多什麼都想做，但不可能一次做這麼多。」品牌經營較花心思，「有沒有下一季就要仰賴這一季的業績，還好我滿幸運，設計風格具獨占性。」
SABRA ANDRE目前在台北與高雄皆有櫃位，他偶爾會假扮成顧客，去櫃位微服出巡，曾聽過客人批評「這衣服要穿去哪裡」、「設計好誇張喔」，但他不以為意，「因為喜歡的人還是很多！」希望今年能在台中再設一個點，達成北中南穩定銷售的計畫。
(中國時報)
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