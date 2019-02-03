模特兒戴頭套前進伸展台
呂亞璇（取材自臉書）
邱怡慧（取材自臉書）
看過沙布喇·安德烈的服裝秀，鐵定相當難忘，因為他的模特兒全都蒙上肉色頭套，搭配黑唇與黑白假髮，緩緩漫步於伸展台上。信奉超現實主義的他，認為人的眼睛會釋放訊號、帶有靈魂，「把靈魂關掉以後訊號變少，觀眾可以更專注於服裝載體釋放的頻率訊息，更清楚看到服裝表現手法。」
沙布喇·安德烈自信地說：「我的服裝不需要名模，因為穿上它，你就是名模。」雖然他的模特兒不需以真面目示人，但他還是有一套挑選標準，「因為要戴頭套，最重要的是頭要小，還有走路節奏要對。」這次與沙布喇·安德烈合作的3位伊林娛樂模特兒呂亞璇、邱怡蕙與董冠辰，都對走秀經驗相當難忘。呂亞璇說，音樂很慢，所有動作狀態都要放慢3、4倍；邱怡蕙則記得轉彎最困難，「走到轉彎處要倚賴舞台上的燈光做判斷。」
秀場導演俞凡鏮說，對模特兒而言，最困難的地方在於要調整走路重心狀態，必須加倍控制重心否則會歪斜。舞台燈光設計要多考慮模特兒路線，所以在外圍設有LED燈，模特兒才不會相撞，他笑說：「沙布喇·安德烈的秀不能有干擾視覺或其他影像，一切越簡單越好，但越簡單，往往越不簡單。」
(中國時報)
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