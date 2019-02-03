周興哲穿戴超然系列 展現愛之多元面向 Calvin Klein翻玩經典時刻

2019年02月03日 04:10 中國時報 黃唯淯 報導

人氣才子周興哲配戴Calvin Klein Even超然系列不鏽鋼米蘭帶白面腕表，建議售價8000元。圖片提供CALVIN KLEIN Watches＋Jewelry

Calvin Klein Even 超然系列腕表對表，微彎的表耳與金色米蘭鍊帶，上手後的服貼度讓人十分滿意。建議售價9900元（單只）。圖片提供CALVIN KLEIN Watches＋Jewelry

Calvin Klein Rise晨曦系列腕表，紅色是亞洲市場獨賣，建議售價7400元。圖片提供CALVIN KLEIN Watches＋Jewelry

只要一只腕表，王淨就能輕鬆駕馭各種服裝風格。圖片提供CALVIN KLEIN Watches＋Jewelry

才女王淨也說，自己私底下的服裝搭配，壓根少不了Calvin Klein腕表配件。圖片提供CALVIN KLEIN Watches＋Jewelry

Rise獨特的配色與撞色設計，讓人過目難忘。圖片提供CALVIN KLEIN Watches＋Jewelry

Rise獨特的配色與撞色設計，讓人過目難忘。圖片提供CALVIN KLEIN Watches＋Jewelry

時間不只是可以拿來做為一種規範與制約，還是一種旅程中的回憶與味道，時間的美，也封存在各位腕間。

如果說時尚是身上的衣著，那所謂的經典，就是貫穿所有服裝設計剪裁的骨與肉，而經典，在Calvin Klein上隨處可見。從服飾的極簡到俐落線條，Calvin Klein今年全新的Even超然系列，以及重新出發的Rise晨曦系列，都完美展現出品牌獨到的設計美學與歷久不衰的經典哲學。

超然系列服貼手腕

全新系列Even超然系列腕表，將過去Even系列的設計元素融入全新系列，不止是將腕表造型如馬蹄型微彎表耳帶入全新系列，在面盤的線條上也呈現出Calvin Klein一直奉為圭臬的極簡與俐落，搭配上除了過去Even系列所採用的皮革表帶外，更推出米蘭帶設計，也因為米蘭帶獨特的重量垂墜加上表耳的微曲設計，讓Even的上手度極為服貼，就好像為手腕穿了一襲金屬薄紗的感覺。這也是Calvin Klein翻玩經典，並結合新型設計態度的完美作品。

另一款Rise晨曦系列紅色限定款則是亞洲限定，恰好切進亞洲傳統紅色的市場需求。Rise是從Rise晨曦系列的延續設計作品，但Rise的色彩表現豐富程度，比起前一代的Rise系列更是多元，過去主打知性文青味重的Rise系列是以精鋼、玫瑰金、金色3色做為基礎色系，而Rise 日前釋出紅白對比色調的腕表作品大膽而鮮明，同時也將具首飾風格的手環設計加入腕表之中，讓整只腕表更像是「飾品」。

這波全新系列上市活動，品牌也請來藝人周興哲代言系列腕表，讓作品更具有街頭潮流的說服力。周興哲透過影片與相片，向大家傳達了他對設計與美學的看法。例如CALVIN KLEIN Watches＋Jewelry的春夏新作Even超然系列腕表，對周興哲來說就有特殊情感，面盤上的交叉十字、幾何表耳銜接的細緻米蘭帶，恰好反應出他對情人、家人、朋友間的各種關愛。

王淨秀新女性魅力

而另一位新生代女神王淨，在自身對服裝的搭配風格上，也相當依賴CALVIN KLEIN Watches＋Jewelry品牌內化而生的極簡俐落DNA。她說自己私底下都是黑白灰極簡搭配，但如果能搭上一只Rise晨曦系列的大紅色，就讓自己能跳出另一種自己也沒看過的微性感女人魅力，「對我來說，這種強烈大膽的顏色我過去一直不敢使用，但多虧了這次的合作，讓我知道自己也能輕鬆駕馭如此色系。」

周興哲和王淨，一個是自小就公認的音樂神童，一個則是13歲就能進行文學創作的天才兒童，這兩人在自己的領域裡都發展出過人的潛能與天賦，而兩人在服裝搭配的選擇上，也不約而同的顯示出過人的默契，同時選擇了CALVIN KLEIN Watches＋Jewelry做為配件首選。

(中國時報)