中華開發金控挺愛心饞寶寶

2019年02月03日 04:10 中國時報 報導鄧盛宇

許多上班族都有辦公室團購的經驗，不同於一般公司團購好吃、好玩的商品，中華開發金控有近千位員工，連續6年不間斷地協助國內的庇護工坊，在每年年初時，承諾月月團購這些庇護工坊的產品，讓身心障礙者有學習專業技能的機會，並自力賺取生活津貼。新竹磊質庇護工坊的張老師表示：「中華開發金控是唯一長期支持的企業，也是最大、最穩定的客戶。」

這項團購運動名為「愛心饞寶寶」，參加的員工每次需繳足一年分1200元的費用，而後按月收到一份庇護工坊烘焙的產品，可能是吐司、饅頭、蛋糕或餅乾。今年開發金控旗下連同證券在內，計有千位員工參與，創造庇護工坊近120萬元訂單。

月付1200 利己利人

中華開發子公司「凱基商銀」的劉姓員工認為這項活動每個月一點點的費用就可以利己利人，完全無負擔。另一位許姓同仁也表示，她已習慣每年訂購饞寶寶商品，每個月拎一袋麵包點心回家，當全家人的「愛心早餐」。

發起「愛心饞寶寶」的中華開發文教基金會表示，這項運動最難的是員工要有心，正因獲得了員工的認同，每年年初號召一起，員工就毫不遲疑地許下一整年的承諾，並持續了6年。每個月部門代表來領取團購商品時，就像個快樂大家庭，一起分享美食與美好的辦公室團購生活。

(中國時報)