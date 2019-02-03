《我想有個家》揭戰火悲歌
中國時報
報導潘鈺楨
贊恩阿勒費亞因演出《我想有個家》，與家人順利遷居挪威。（海鵬提供）
獲今年奧斯卡最佳外語片提名的黎巴嫩電影《我想有個家》，由黎巴嫩女導演娜迪拉巴琪（Nadine Labaki）編導，素人童星贊恩阿勒費亞（Zain Alrafeea）主演。出生於戰亂頻傳的敘利亞，贊恩8歲那年就與家人一同淪為難民，親身經歷動人演出，被國際媒體譽為「小詹姆斯狄恩」！
贊恩與家人遷居至黎巴嫩，10歲就為生活打工賺錢，曾當送貨員、臨時工賺取家用。2016年，他在貝魯特街頭玩耍時，意外被選角發現，在《我想有個家》飾演出生於貧民窟的男孩。
奪坎城評審團獎
贊恩的出色演技不僅助《我想有個家》勇奪坎城影展評審團獎，也因演出該片榮獲土耳其金橘獎最佳男主角大獎肯定。更幸運的是，他與家人的困苦生活受到了關注，2018年在聯合國的協助下，贊恩與家人順利遷居挪威，從此遠離充滿戰火及貧窮的生活，人生全因電影而展開新頁。
電影在坎城影展首映後一舉奪得評審團獎，故事敘述2歲男孩贊恩出生在破敗的貧民窟，父母無力賺錢養家，只生不養，導致孩子淪為沒有身分證明的黑戶。懂事的贊恩幫忙父母照料家中7個小孩，每天一早上街頭叫賣果汁賺錢，一肩扛起家中經濟重擔。不料父母因缺錢走投無路，竟將年僅11歲的妹妹賣給商人當老婆。無力保護妹妹的贊恩難過地離家出走，此時卻傳來妹妹意外身亡的噩耗。忍無可忍的贊恩，持刀為妹妹報仇而犯下罪刑，更在獄中反控父母。電影2月8日在台上映。
(中國時報)
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