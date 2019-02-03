2019年02月03日 04:10 中國時報 報導涂育晨

「雅閣情人節套餐」，主廚以自身愛情故事為靈感，端出充滿幸福感的料理。圖片提供台北文華東方酒店

迎接情人節到來，台北文華東方酒店各餐廳打造浪漫餐點，其中雅閣中餐廳將於2月14日至17日，限時推出雅閣情人節雙人晚間套餐，由擁有近50年經驗的米其林一星中餐廳雅閣主廚謝文，以自身愛情故事為靈感端出幸福料理，營造中式浪漫。

2月14日情人節當晚，Bencotto義大利餐廳也將由義籍主廚雅克柏弗西（Iacopo Frassi）獻上神祕驚喜甜點，凡於餐廳用餐即可獲贈；而文華Cafe亦於晚餐時段額外提供無酒精雞尾酒給用餐賓客。

即日起至2月28日，文華餅房由甜點主廚Hin（任樂軒）推出「我的粉紅情人」專屬限定美點，以覆盆子和蜜桃分別製成慕斯和果凍，搭配接骨木花綠茶慕斯和開心果海綿蛋糕，底層再增添檸檬海鹽脆餅，演繹如戀愛般的酸甜滋味，此外，亦特別推出情人節限定綜合莓果巧克力。詳情請洽台北文華東方酒店。

(中國時報)