2019年02月03日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

黎巴嫩電影《我想有個家》由才女導演娜迪拉巴琪執導，出生於黎巴嫩的拉巴琪從小熱愛表演，大學畢業後以演員身分出道，先後演出多部廣告、MV及短片，首次挑戰拍攝廣告便獲廣告界大獎肯定，讓她決定走上導演路。

拉巴琪的作品多聚焦女性及弱勢族群的生活。她久居法國，某次回到故鄉黎巴嫩，發現滿街是流離失所的孩童，讓她十分不忍，決定用電影的力量讓世界看到這些孩子最生猛真實的生活。所以新片《我想有個家》一改前作《焦糖人生》、《人妻衝衝衝》的溫柔風格，耗時3年深入走訪監獄和貧民窟，將親眼目睹的真實情況轉為故事靈感，將一場為身分證明而衍生的悲劇，揉合成一則殘酷的成長故事。

電影讓貧富差距、人口販賣議題浮出檯面。導演堅持該片所有演員都要從當地挑選，大膽啟用素人演出，在街頭尋找有類似生活經歷的青少年，費時4年才找到生活在貧民窟的贊恩阿勒費亞。

(中國時報)