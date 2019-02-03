黃氏宗親會神旺圍爐 黃子佼從友情吸養分

2019年02月03日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

黃豪平（左後）、阿達（右後）、張文綺（右前）及黃子佼一同向本報讀者拜年。（盧禕祺攝）

黃子佼（佼佼）與好友黃路梓茵（Lulu）、陳大天、洪詩、宇珊、阿達、張文綺及黃豪平，8位志同道合的知己去年8月成立「黃氏宗親會」群組，時常透過通訊軟體分享心情、身旁趣事。聊起這個組合，佼佼說：「我很早以前就想把大家弄成一個節目，這個願望放了2年，也跟3個製作人講過，可是很難，因為預算等各種問題，一直弄不起來，所以先弄個群組，我們就暫時只能是個地下組織！」

農曆年前藝人行程忙錄，佼佼日前趁空檔與張文綺、黃豪平及阿達前往神旺大飯店聚餐；聊起年假，佼佼表示自己很享受長假放空、放到極至的感覺，「說真的，我每年只有這幾天真的可以不用工作，不用上妝、不用做髮型，連電台也不用去錄。」

欠許茹芸一頓飯

他今年預計可以休假8天，為了照顧愛犬元氣，沒有出國計畫，「我自從養了『元氣』，已經有18年的過年沒有出國了，反正我以前年輕也玩夠了，以前過年常去日本，去兩個禮拜，買到破產；這18年來過年我都在台灣，在家放假放空就是最好的休息。」

過年期間雖然不必工作，但是佼佼也沒閒著，已經排定一天一場飯局，向長輩拜年，「耿如家、小燕姊的飯局、黃氏宗親會等等，一天一局就好不然太累了。」

他和未婚妻孟耿如自從交往之後，固定過年期間到女方家拜年、打牙祭，他大讚孟媽媽和孟奶奶的廚藝：「不得了！兩位都是高手，我每次吃都覺得不開餐廳太可惜了，媽媽厲害、奶奶更厲害！根本就是外面餐館的料理，她們年紀大了不能鼓勵她們去創業，但她們的菜只有我們吃到真的太可惜、真的太好吃了！」

他也有欠了很久的飯局要還，「我跟許茹芸2017年約到現在。」近日終於敲定12日餐敘。

張文綺是開心果

聊起黃氏宗親會，佼佼表示成員們平日各自忙，大夥兒仍會花心思、時間分享心情，且成員們各司其職：「像黃豪平就很會安撫大家，張文綺低潮、宇珊什麼工作沒接到，豪平就會跳出來安撫大家，基本上文綺是開心果，豪平則點子很多，每次吃飯聚會都會變新的魔術。」

身為宗親會大家長，佼佼也從這些弟妹身上汲取養分：「像我這次台語新歌〈雄雄想起伊來〉，就是文綺幫我錄咬字音檔，她是我的小老師；還有前陣子我要唱校園，就會問大家校園要注意什麼事，他們都會跟我分享經驗。」

而宗親會中最沉默的成員竟然是Lulu，佼佼笑說：「她工作太忙，有時候一看App可能已經累積100多則留言，她都會直接說『我沒辦法看完，不回了』，最吵的是張文綺，只要開了一個話題，她就會一直錄音一直錄音一直講，直到我們制止她為止，很多話，哈哈！」

(中國時報)