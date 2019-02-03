阿達過年展孝心請家人遊韓

2019年02月03日 04:10 中國時報 報導尤嬿妮

阿達是高雄人，今年除了陪爸媽回老家過年，還打算自掏腰包帶家人飛韓國度假，聊起農曆新年家人及工作人員的紅包預算？阿達笑回：「我不敢算！每年6位數一定有，給爸媽的紅包也絕對不可能少於去年。」至於新年希望？阿達打算若有長假，想飛埃及探索神祕國度，屆時是否和女友黃路梓茵（Lulu）同行？他說：「不會耶，她最近很忙，要準備一個舞台劇，接下來的日子都要忙著排練，她時間上比較沒辦法。」

阿達在黃氏宗親會群組裡是屬於較安靜的成員，他笑言自己是群組中「鼓勵的角色」：「個性問題吧，大家若需要幫忙我都沒問題，其他一些情感面的比較沒辦法分享，我比較不會分享感情的事。我的想法比較正向，積極參與群組活動，吃飯一定參與！」有沒有曾因失意而在群組求助他人的經驗？阿達秒回：「沒有，特別得意！」

他和Lulu穩定交往3年，對於何時結婚、邁入人生下一階段，他直言兩人還沒討論過，彼此都有現階段衝刺事業的默契。至於新年工作計畫，他希望手上的節目都穩穩定定，今年上半年推出新專輯的計畫一切順利。

(中國時報)