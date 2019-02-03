黃豪平寫千字文討教主持經
黃豪平去年金曲獎典禮前剛退伍，私下約黃子佼（佼佼）討論主持想法，「佼哥出功課要我先去看金曲典禮、星光大道，之後再一起討論，看完後我洋洋灑灑寫了1、2000字的報告給他，當天晚上吃飯前他就約我先聊一下，跟我交流他的想法、觀點，我才發現很多時候自己只從主持人、觀眾角度去看，但佼哥更深入，還有幕後、製作更多面向。」
黃豪平自認個性不擅長交朋友，「進了黃氏宗親會群組後，讓我多了許多朋友，是個感覺很溫馨的大家庭。」沒想到他話一講完，坐旁邊的阿達立刻吐槽黃：「你不擅長交朋友？胡扯！每天都在Party哩！還在酒吧變魔術，身邊圍了一堆女生…演藝圈太黑暗了啦！」佼佼也補槍說：「每次都帶妹哩！」黃豪平慘遭圍剿，笑翻所有人。
30歲的黃豪平單身2年，直言想交女朋友，但考量正在事業衝刺階段，顧自己已經滿累了，如果還要顧另一個人可能會是負擔，「慢慢來吧，如果能找到一個我不用太擔心的人，又能互相幫助對方前進，才是比較健康、有發展的關係。」
他過年將陪家人回台中老家向90多歲的外婆拜年，笑喊今年應該又會被外婆催婚，「每次包紅包給外婆，她都不收，要我存起來討老婆，她捨不得我在演藝圈辛苦，希望趕快找到另一半照顧我。」
(中國時報)
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