佼佼鼓舞張文綺充電再出輯

2019年02月03日 04:10 中國時報 報導尤嬿妮

張文綺是黃氏宗親會裡的開心果，最擅長表達意見，也是黃子佼（佼佼）的台語老師，她說：「宗親會裡，佼哥對我來說就像個領袖，也讓我重拾唱歌信心，我曾跟他說我不太想發片，也許專心演戲或別的工作，但那時候他跟我說：『能發片是多麼一件快樂的事！』我才知道原來他一直很想發片，他放在心裡很久都沒說，也因此才知道，原來他當時跟我說那句話是很羨慕我的。」

佼佼為了自己的台語新歌〈雄雄想起伊來〉，錄音前向張文綺請教台語咬字，張文綺謙虛說：「我不曉得他會問我這個，因為佼哥本身就會講台語，我有點驚訝、嚇到，想說他怎麼會問我，平時都是我們問他問題才對，他跟我說『麻煩我把這首歌的歌詞全部念過一次』，我一個字一個字念、念很慢錄音給他。」

她因宗親會群組互動，從佼佼身上學到不少，「他常跟我們分享緣分這種東西，不論接戲、發片或主持工作都是種緣分，何時能被看見…真的要天時、地利、人和，聽他講了這些，我在心裡默默定下目標：好吧！我繼續再發片吧。」她也因佼佼的鼓勵，決定今年充電一年，明年再做新專輯，「我想把這些人聚集在一起，用任何方式都好，想把這個家庭收錄在新專輯裡，我覺得這是一個我人生中很有意義的事情。」

(中國時報)