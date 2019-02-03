佼佼嚮往傳統婚宴辦桌

2019年02月03日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

黃子佼（左起）日前求婚惹哭女友孟耿如及恩師張小燕。（取材自臉書）

黃子佼（佼佼）和交往5年的女友孟耿如預計2020年完成婚禮，今年農曆過年是兩人婚前的最後一個單身年，佼佼笑說：「我們現在已經開始在想（婚禮）場地了，這個東西要從長計議，沒那麼容易耶，好日子就那幾天、大家都在搶，訂場地很難。」出乎意料的是，小兩口打算在戶外以傳統辦桌方式舉行婚宴，他說：「我們生活狀態跟一般朋友不一樣，很多朋友平時難得進飯店，會覺得婚禮要辦在飯店，但我們每天記者會、活動都在飯店出出入入，反而嚮往道地、庶民的方式，所以想要辦桌。」

兩人圈內好友眾多，屆時婚宴桌數想必可觀，但佼佼坦言不想勞師動眾，他說：「我其實沒有很想請耶，都是她那邊的（親友）比較多，老實說，我沒有非請不可，因為朋友太多，覺得太麻煩大家，你算算看，光我出道到現在所有的助理就得坐一桌，要不要請？這真的很麻煩，都不要請我最開心。」他不在意以前包出去的紅包如何回收，他開玩笑說：「如果真的這樣…會不會婚禮上全是女方的人，結果男方只有一桌、只請親人，我是很想這樣幹的啦！男方一桌、女方50桌，哈哈！」

對於婚前最後一個單身年，是否特別珍惜？佼佼直言已習慣兩個人的生活：「老實說我不會捨不得（單身生活），兩個人有很多好處，例如洗碗、洗衣服。其實我打歌期間，都是耿如幫我照顧狗、幫我分擔，兩個人比一個人幸福，我倒是不留戀一個人的日子。」

他等了30年終於圓夢推出專輯《Live & Life》，但為了好好陪伴女友、愛犬元氣，他推掉年初二在台南的表演邀約，「我個人是很想去，覺得『哇，是找我去唱歌耶，不是找我去主持』，但大年初二，還是想多陪身邊的人，而且工作團隊也要放假，總不能大夥兒為了我初二就得上工。」

(中國時報)