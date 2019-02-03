神農級水果禮盒進駐全聯

2019年02月03日 04:10 中國時報 報導王儒哲

全聯推出珍選蓮霧禮盒、紅龍果禮盒、珍選蜜棗禮盒。圖片提供全聯

全聯福利中心為支持台灣在地農業與滿足消費者對食安的要求，獨家販售「金牌果園」春節水果禮盒（389元／盒），今年特別結合南高屏應景又知名的熱帶水果蜜棗、蓮霧和紅龍果，以寓意吉祥的「棗生幸福」、「蓮年好運」及「大紅大紫」博得新年好兆頭。希望提供消費者年節送禮的多種選擇，並帶動水果禮盒業績成長2成。

全聯推出「珍選蜜棗禮盒」、「珍選蓮霧禮盒」、「紅龍果禮盒」，其中，今年甫推出的「珍選蜜棗禮盒」選用高雄12號珍愛蜜棗（蘋果蜜棗），獨特新品種目前市場還未販售，全聯搶先開賣，爽口脆甜、果肉扎實，外型與小蘋果相似，過年送禮更討喜。「珍選蓮霧禮盒」則嚴選頂級晶鑽蓮霧，顆顆盈滿鮮紅。另外，首次推出的「紅龍果禮盒」單顆重達700g以上，果實渾厚飽滿，口感極佳。3款禮盒售價皆為389元，販售期間即日起至2月7日。

獲歐盟良好規範認證

此次全聯與南高屏產地共同合作，挑選數款珍選應景果品禮盒，如蜜棗、蓮霧和紅龍果。這些來自產地直供的果品，各個大有來頭，有外銷優質供果園、出自神農之手的商品，其中一位獲神農獎農民謝明樹的蜜棗供果園更為全國首家獲得來自歐盟全球良好農業規範（GLOBAL G.A.P.）的認證，代表台灣食安與國際接軌的意義，這些質優味美的國產水果都在全省全聯門市金牌果園販售中。

健康美味 高貴不貴

金牌果園的誕生是有感於近幾年食安問題以及多管道的健康資訊宣傳。消費者已越趨注重食的品質，進而產生對健康安全蔬果的需求性。「金牌果園」即是以安全、健康、美味、優品優價，4個要素進行規畫，提供消費者高貴不貴的選擇。再加上屏東縣政府為台灣農業大縣，思考台灣小農的生產結構現狀，在面對國內外市場的競爭與需求時，結合農友共創平台，以利整合產地能量，重建產地秩序，期以發揮經濟綜效，藉此改善供銷失衡不利產業發展的結構性問題。

潘孟安進一步指出，感謝全聯一直以來與縣政府緊密合作，讓台灣農業從屏東出發，串聯台灣農業縣市產區共同合作，一方面也符合國產水果產區接力的生產現狀，再則也能藉此發揮群聚力量，共創農業品牌新價值。

(中國時報)