Ford Ranger銷量橫掃亞太市場

2019年02月03日 04:10 中國時報 報導郭隆富

運動皮卡Ford Ranger在2018年全年銷售量成長5％，創下連續第10年亞太市場銷售歷史新高，達到13萬9501輛。

Ford Ranger於台灣、泰國、菲律賓和紐西蘭等地區在2018年破紀錄創下年度歷史銷售新高，並在台灣、紐西蘭、越南穩居運動皮卡銷售冠軍。

Ford Ranger連續10年打破銷售記錄，主要在於其結合剽悍性能、實用性、智慧科技、燃油效率和大膽設計於一身，重新定義了亞太地區的運動皮卡市場，獲得消費者的支持與青睞。

「2018年式的全新Ford Ranger以強悍性能與實用性，重新樹立運動皮卡的新標竿，並獲得亞太市場廣大消費者的熱愛，再次打破銷售紀錄，穩居運動皮卡市場的領導地位。此外，更成為紐西蘭和越南最暢銷的皮卡車款。」Ford亞太區總裁Peter Fleet表示。

(中國時報)