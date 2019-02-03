線上購物送「走春金」
中國時報
報導王儒哲
圖片提供燦坤
圖片提供燦坤
農曆春節即將到來，9天假期為史上最長，更帶動家電及3C資訊商品採購商機於本周攀至高峰。從燦坤線上購物年前熱銷商品排行榜發現，iPhone、大電視、家用遊戲機、無線直立式吸塵器、除溼機為熱銷前5名。
燦坤更看好春節連假所帶來的團圓聚餐、影音追劇以及出遊、返鄉塞車解悶等商機，燦坤積極發展新零售模式，宣布於今年農曆春節期間，擴大線上線下整合綜效，初一至初六（2／4～2／10）燦坤線上購物（www.tkec.com.tw）與全台近300家門市不打烊，消費者過年購買大家電照買照常配送；若是購買3C資訊商品或小家電則提供線上下單選擇門市取貨，消費滿1萬送100元APP現金券作為走春金。燦坤於此時也祭出SONY 65型4K智慧連網電視KD-65X7500F市價5萬9900元，直降8000元，會員價只要5萬1900元，送經典保暖毯。
受惠於去年11月精靈寶可夢首度躍上任天堂SWITCH推出限定款同捆組賣到缺貨，接續著12月到今年1月還推出集結瑪利歐、皮卡丘等遊戲明星的「任天堂明星大亂鬥」同捆組屢屢造成熱議，帶動消費者凡購買SWITCH主機再加購2～3片遊戲片，而燦坤也發現越接近農曆年，像是瑪利歐為主角的相關遊戲片因老少咸宜最受消費者歡迎。擁有6.95吋大螢幕的Garmin Wi-Fi版GPS車用衛星導航DriveSmart 61市價8990元，會員價7990元；適合闔家同樂的Switch主機雙瑪利歐中文版限定組（藍紅主機＋瑪利歐派對＋賽車8）會員價1萬3360元。
(中國時報)
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