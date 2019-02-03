台灣Pay掃碼轉帳抽黃金

2019年02月03日 04:10 中國時報 報導郭隆富

今年春節「台灣Pay」攜手12家金融機構一起推出「台灣Pay」發紅包、享優惠、抽大獎。只要在春節活動期間，使用11家銀行的「行動銀行」APP或「台灣行動支付」APP進行，以「台灣Pay」掃碼轉帳方式發送紅包，即可享現金回饋或抽獎優惠。

現在可透過「台灣行動支付」APP綁定金融卡，即日至2月28日，以「台灣Pay」掃碼轉帳8元以上，每筆交易可獲得1次抽獎，有機會獲得豬年版的黃金條塊1台兩（市價約5萬元）；華南銀行、玷光銀行則祭出手機及禮券等好禮，即日起至2月底，使用華銀「行動銀行」APP進行「台灣Pay」掃碼轉帳，可抽iPhone XR 64G、iPad mini 32G、5000元百貨禮券等多重獎項；於即日至2月10日以新光銀行APP掃碼轉帳抽5000元遠東SOGO禮券、家樂福千元即享券、7-ELEVEN 50元購物金等。

喜歡抽現金紅包的民眾，可使用台灣銀行、土地銀行「行動銀行」APP，以「台灣Pay」掃碼轉帳發紅包。

最大獎為8888元大紅包，其他還有888元、88元、8元等紅包；三信商銀、日盛銀行則是每筆交易立即抽獎，分別抽出8萬名和5.6萬名幸運兒送出88元、66元…等禮金；而第一銀行送出2萬個8元至888元的發財金，台灣企銀則是發出1000名百元紅包；另彰化銀行、兆豐銀行送出最大獎柴寶幣1萬6800元（10柴寶幣等於1元）及M Point 1萬6888點（M Point 2點等於1元）。

(中國時報)