宏碁TravelMate X5筆電超輕薄

2019年02月03日 04:10 中國時報 報導魏嘉虹

宏碁發表全新極輕薄商用筆電TravelMate X5系列，典雅黑色鎂鋰機身設計，輕不到1公斤、薄小於14.9mm展現絕佳時尚行動力；14吋FHD螢幕擁有9.22mm極窄邊框，觀看更舒適寬廣；搭載最新第8代Intel Core處理器系列且具備多元擴充槽，搭配長達10小時的電池續航力，展現工作效率；更內建TPM安全模組及支援Windows Hello生物辨識系統，貼心的安全防護設計，是為專業時尚商務人士量身打造的最佳筆電。宏碁將推出5款新品，價格自3萬7900元～5萬5900元，即日首款TMX514-51-54Z5於PChome24h購物開賣。

全新TravelMate X5系列採用複合性金屬材質，包含極輕薄的鎂鋰合金筆電外殼，內部鍵盤面則使用堅固的鎂鋁合金，外型優雅、機身卻不到1公斤重量，隨身攜帶行動便利；配有14吋Full HD IPS互動式多點觸控螢幕和9.22mm窄邊框設計，提供寬廣的視覺體驗；搭載Windows 10專業版作業系統，支援Windows Hello生物辨識，搭配TPM2.0安全模組，形成緊密安全防護，無須擔心行動在外資料外洩。

TravelMate X5系列使用抗損傷具高靈敏的Corning Gorilla玻璃精密觸控板，手勢控制滑動順暢；採用最新第8代Intel Core處理器系列，提供極速反應與卓越效能；具多元連接埠其中採用正反皆可插接的USB Type-C連接埠讓傳輸便利；擁有長達10小時的電池續航力，及採用2×2 802.11ac無線傳輸技術，提供穩定且暢行無阻的網路連線，讓工作不斷線，貼心背光鍵盤設計，即使在夜間也能輕鬆處理工作。

宏碁推出全新TravelMate X5系列共計5款，依規格不同價格自3萬7900元～5萬5900元不等，隨貨皆贈送背包及滑鼠，且享有宏碁商用筆記型電腦3年保固及1年旅約保固服務，詳請可參閱宏碁官網www.acer.com.tw。

(中國時報)