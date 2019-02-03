換鵝書會45周年－《換鵝書法家》 囊括名家大作

2019年02月03日 04:10 中國時報 報導何志平

林隆達行書作品。圖片提供長歌藝術

蔡明讚金文作品，釋文：換得金丹帖，鵝池洗硯頻。雅風能妙逸，集古始通神。圖片提供長歌藝術

王羲之的換鵝典故流傳千古，台灣在1974年時一群充滿理想、抱負、書藝精湛的年輕書法家，在「有為者亦若是」的豪情下成立書會，並由書壇耆宿曹秋圃先生定名為「換鵝」。

轉眼倏忽45個年頭過去，在不斷薪火相傳下，換鵝書會遂成為台灣歷史最久、最具代表性的書法雅集團體。本月由資深媒體人吳放出版的《換鵝書法家》精裝本，囊括現仍活躍於書壇、赫赫有名的14位書法大家，跟著他們的成長歷程與習書軼事，一起見證台灣的近代書法史。吳放說，該書集結包括連勝彥、曾安田、周澄、施春茂、蘇天賜、謝健輝、陳坤一、陳維德、薛平南、杜忠誥、李郁周、黃宗義、林隆達、蔡明讚等名家，而這些名家又分別上承光復後第一代書法大師，如曹秋圃、王壯為、謝宗安、李普同、陳丁奇、王靜芝、陳其銓、江兆申、王北岳等，而後再各自創作表現；不論是獎賽榮譽、展覽資歷、教學推廣、理論研究、賞玩收藏、鑑定考辨各方面鑽索與博涉，皆積累豐厚的經驗和成績。

他說，換鵝會成員們不僅在創作、理論上有出類拔萃的表現，並積極於翰雅承傳和教育推廣，為書法風氣的蓬勃持續盡心盡力，於茲四十五年，成為當代書法家群中「有成就、有貢獻、有影響」的前茅。他認為《換鵝書法家》一書雖以個人藝術造詣、生命境界為抒寫內容，而其所涵蓋上下三代綜合觀之，實亦台灣近代書法史的縮影。

菁英成員 各盡其絕

華梵大學藝術設計學院院長黃智陽指出，不同於一般大型書會，換鵝書會綜合了雅集性與創作性的特徵，除了具有互相砥礪書學的作用外，也同時不礙於凸顯每位成員不凡的個人特質，成員組成皆以吸納菁英書家為原則，也因此持續累積了大量的創作與成果。李蕭錕教授亦在序文中指出，書中展出之各體書法，或渾穆豪放，或樸拙古趣，或秀逸清奇，各盡其絕，亦各擅其妙；比之王羲之《蘭亭集序》二十之「之」，奇崛獨到，各樹一幟，或有暗合，則「換鵝」之名與「書會」連結，實至名歸矣！

細細品味書中作品，如陳坤一的大字磅礡，小字流暢妍美，極具韻律感，草書一氣呵成，筆勢連綿迴繞，活潑飛舞，奔騰放縱。若就國家文官體系而論，于老之後，可與陳坤一的草書比肩者罕見。其師承王北岳、陳其詮、李猶及吳平，但確無師之流派與風格，他曾說書法要能「書以載道」、「書以言志」，還能「書以寄情」。李剛田曾說，陳坤一的創作中表現著自我、自在、自由、自然，展示著從容不迫的儒者風範。

本月16日新書發表

而林隆達的行書結構平穩勻稱，意韻質樸內斂，筆勢遒媚勁健，斂放自如，既融合了晉唐情韻，也有晚明浪漫及清代淳樸。非學院派出身的他曾說，在傳統裡深入是一種學習，在傳統裡「再」深入是一種挑戰。林隆達最為人稱道的是以65歲之齡仍能寫出0.5公分見方的小楷，且筆筆到位，一絲不爽，這需要臨池多少年的歷練與毅力啊！日本北海道國際書道聯盟2016年曾頒給他外國人最高榮譽的外務大臣賞，由此可見一斑。

至於蔡明讚的金文信手拈來，無不在千變萬化的造型中形成文字藝術。他的金文在書寫時空的挪移中，既不守內密外疏的結構原則，也未循逆入平出的傳統運筆，即便是講究布白亭勻的空間美學也常被顛覆。文人畫家蕭一凡曾評論，他在創作的實踐上，兼攝「越界之思」與「寫意之情」，更重要的是其行文筆鋒有情，有餘豁之意，必利於墨華之大道與書道之生生。

《換鵝書法家》新書發表會將於2月16日於何創時書法藝術基金會舉辦，諸位大師也提供作品於現場聯展；想一睹14位書法名家及作品齊聚一堂的書壇盛況，不妨走一趟，親身體會源遠流長的中華藝術饗宴。

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(中國時報)