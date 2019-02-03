學測新制志願選填大考驗

2019年02月03日 04:10 中國時報 報導周長泰

學測最後一科自然科考完，考生輕鬆步出試場，與同學有說有笑。（本報資料照片）

接近14萬考生參加的升大學「學科能力測驗」，已於1月25、26日結束。今年學測題目，題幹文長、跨科跨領域、生活化的「素養導向」的試題是主流，國文、自然、社會被認為是歷年較難的一屆，考生考完幾乎都叫苦連天。接下來考生會在2月27日收到學測成績單，從3月19日起開始申請入學的報名。考完學測後，同學應該開始著手選填志願、申請入學報名、備審資料、第二階段筆試、口試……等一連串的準備程序。

有多年甄選入學輔導經驗的李旭文老師說，同學可利用學測考完的這段時間探索興趣，上各校網站瀏覽喜歡的科系，了解每個科系是在學什麼，將來的出路為何，有疑問可尋求親友、兄長或學長姊、學校輔導室…等的幫助，好好將適合自己申請的科系挑選出來，等到拿到成績單時，就可很快地選出錄取機率最高的6個科系。

今年是「學測5選4」上路的第一年，升學專家李旭文老師提醒考生，因沒有往年的錄取分數做為參考，申請入學的選填志願難度增加。同學在拿到學測成績單後，要善用大考中心今年首度公布的「學測各組合成績人數累積表」，了解自己在各類科目組合中的相對位置來推估錄取校系。李旭文老師也推薦同學下載一個落點分析的APP「大學生甘單」來做落點分析。根據往年的經驗，這個APP準確度相當高，在制度改變的今年，能有「大學生甘單」這類APP的幫助，更顯珍貴。同學亦可尋求「優勝學習」這類專業的輔導機構的幫助。

備審資料 要有溫度

除了選填志願外，同學也應要著手進行備審資料撰寫。同學提早將備審資料的雛形先準備好，等到3月中下旬公布第一階段篩選結果時，再依通過的科系做適當調整，千萬別等第一階段結果公布後才開始準備各申請科系的備審資料，一定會手忙腳亂來不及的！有關備審資料，學校端注重的是：考生興趣、性向與特質是否符合報考學系，教授希望看到有溫度的內容，而非罐頭式的文字。優勝學習升學專家李旭文老師說，「想要學校錄取，先從寫一封有靈魂的自傳開始」。

備審資料除了在校成績外，內容在精不在多，應展現出自己的興趣、特質，學習成果的過程敘述重於結果，學習歷程、特殊經歷或事蹟，加上適當的事證，才可說服教授錄取你。優勝學習李振瑋老師則提醒考生，備審資料的內容，應隨報考學系的不同，做內容的調整。

除此之外，還有第二階段面試及筆試的關卡要過，同學可從網路搜尋第二階段面試及筆試的考古題，提早因應，也可搜尋如「升學路上的好朋友河馬杯杯」和「優勝學習」等資源，相信都對同學有很大的幫助。

(中國時報)