法部祭3招 嚴懲酒駕！故意殺人罪、酒精鎖、沒收車輛
對近來一再發生酒駕致死案件，法務部長蔡清祥昨表示「痛心、不捨」，對人民的憤怒感同身受。他強調，法務部將研議修法，酒測值超過一定數額，即視同具殺人之不確定故意，將盡速邀交通主管機關，積極研議車輛加裝「酒精鎖」，另由檢察官以「犯罪工具」聲請沒收車輛，以遏阻酒駕一再發生。
修法 視同不確定故意殺人
連假首日台中大里傳出酒駕連撞8車奪2命慘劇，痛失獨子的彭父泣訴畫面令人痛心。蔡清祥指出，過年期間將研議修法可行性，年後啟動修法作業。檢察司長王俊力說，檢察司將在年後「刑法研究修正小組會議」提案討論，目前修法傾向在刑法185條之3「不能安全駕駛罪」，增加「殺人之不確定故意」構成要件。
迄今酒駕判刑最重案為金錢豹酒店女服務生顏子娠，2017年酒駕撞死陳姓烘焙師傅案，她依公共危險、肇事逃逸2罪判刑9年6月，去年入監服刑。
遏阻 酒精超標車無法啟動
蔡清祥說，酒測值標準及刑度，將與交通、醫學等相關專家學者研商。他說，過去檢察機關針對酒駕致死者，曾以殺人之不確定故意起訴究責，但因法律沒明文規定，導致判決上有裁量空間，因此盼修法從嚴究責。法務部也將盡速邀主管機關研議車輛加裝「酒精鎖」，事先防止酒駕者上路。
交通部表示，酒精鎖正式名稱為「酒精氣敏點火自鎖裝置」，安裝在汽車點火裝置內，車主駕駛前，須先吹氣，若偵測到酒精濃度超過安全標準，車輛就無法啟動。
重罰 研議屢犯者入監矯治
蔡清祥說，也會協調內政部、交通部對酒駕者扣車，由檢察官視情節以犯罪工具向法院聲請宣告沒收。法部將邀交通部及內政部，共商屢次酒駕者是否一律入監矯治及提高行政罰。
蔡總統昨稍早在臉書表示，喝酒開車行為不僅不負責任，更是傷害他人行為，應依法嚴懲。行政院長蘇貞昌也在臉書指出，「酒駕致人於死，等同故意殺人，應該嚴懲」。此外，國民黨團總召江啟臣、藍委沈智慧都將提案修法加重酒駕肇事刑責，增列死刑、無期徒刑等法定刑，親民黨立委陳怡潔將推動車輛加裝與歐盟車輛安全規範同等級的「酒精鎖」立法。
(中國時報)
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