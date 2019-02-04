小年夜傳憾事！台團遊上海 失控車衝撞1死9傷
昨天是小年夜，卻傳出台灣旅行團在上海車禍意外事故，雄獅旅行社2日出發的南京涵碧樓江南全覽8日遊團體，共31名旅客、1名領隊，昨（3）日上午團員走路前往預定景點時，於上海市徐家匯路與打浦路路口遭撞，造成10名旅客受傷，其中1名當場死亡。
雄獅指出，昨上午團員步行前往上海泰康路田子坊景點途中，於上海市徐家匯路與打浦路路口，遇到一名31歲趙姓男子駕車失控衝撞至人行道上，不幸撞上旅客，造成共10名旅客傷亡。肇事駕駛已被當地警方逮捕，事故原因尚在調查，目前排除酒駕或毒駕。
步行赴田子坊 飛來橫禍
根據陸媒報導，趙男當時正開車送女友上班，疑因操作不當造成車輛失控，高速撞上人行道，車頭嚴重變形損毀，現場哀鴻遍野。
雄獅表示，針對意外事故已啟動緊急事故救援機制，派遣當地數名主管前往協助，也聯繫在台家屬。雄獅將協助受傷旅客救助與醫療事宜，之後再協助追究肇事駕駛法律責任，而其餘旅客則將再安排人員繼續原訂行程。
陸委會海基會 啟動協助
觀光局表示，45歲男子王０寶重傷不治，另有3名團員住院治療，傷勢分別為李０樺重傷、王０婷胸部骨折、洪０佳頭部及胸部骨折，其餘6名旅客林０裡、王０蓉、王０姬、張０雪、陳０璋及黃０臻均輕傷，經醫院診療已出院。 觀光局指出，該團已投保國泰產險旅行業責任保險，意外死亡200萬、意外傷害醫療20萬元，目前已責請該旅行社妥善處理後續相關事宜，並將持續追蹤給予必要協助。
觀光局表示，業務組已依標準作業行程，通報海旅會協助善後。交通部長林佳龍也表達關心致意，要求觀光局要全力協助。蔡總統也在臉書表示不捨，強調已請陸委會和海基會啟動相關程序，全力協助受傷的國人。
(中國時報)
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