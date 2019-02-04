傳言去東南亞旅行 女兒看爸爸就像大孩子愛過年！韓神隱練龜息大法 被韓冰出賣

2019年02月04日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

韓國瑜哪裡過年？ 全家飛峇里島度假4天

高雄市長韓國瑜說過年要練「龜息大法」，好好休養充電。據悉他2日提早回台北木柵母親家中圍爐團圓後，全家前往東南亞旅行，但幕僚不願證實，僅轉述韓打趣說：「去山洞修行了。」女兒韓冰則爆料，爸爸像個大孩子很愛過年，最享受天倫之樂時光。

跟家人低調團聚 保密到家

韓國瑜從選前到選後，從未有一刻鬆懈，體力早已透支。他曾自嘲每天行程滿檔，好像上任2年多一樣。他日前在臉書直播說，春節過年計畫，想好好睡一覺，「大家說我眼睛發紅，身體不健康」，大家不要打電話來，想靜靜當老烏龜練「龜息大法」。

「我沒行程，媒體也樂得輕鬆！」韓國瑜日前接受本報訪問時透露，要離開高雄去外地5天，跟家人「低調」過年。至於要去哪，他保密到家。

新聞局長王淺秋轉述，韓不改幽默說，「如果有人問起，就說我去山洞修行了，但不要問哪個山洞」。據悉，他從小年夜到初四無公開行程，直到初五開工出席愛河燈會「金銀河」開幕式。

韓冰透露，今年與爸媽、弟弟韓天到奶奶家圍爐，妹妹韓青在國外讀書，無法趕回來團圓。圍爐菜色也大公開，包括奶奶的拿手菜「糯米獅子頭」、媽媽做蔥燒鯽魚、包水餃及炸年糕，這些都是爸爸的最愛。

如果有人問起 就說山洞修行

韓冰在加拿大求學多年，直到去年為爸爸打選戰，才先回台助選。她笑說，已經有4、5年沒在台灣過春節，都快忘了過年是什麼感覺。她小時候最喜歡與親戚堂兄弟姊妹放鞭炮過年，這是最難忘的記憶。

她印象中的老爸「過年就很興奮，很愛過年！」可能是小時候很窮，難得能領到紅包就很開心，「就像故事書上的小朋友一樣」，他過年愛穿喜氣大紅衣服，也愛到路邊攤自選春聯，堅持親自貼在家門、書房、房間。

「真的有點後悔把爸爸捐出來！」韓冰心疼爸爸東奔西跑，以前在北農，晚上10點就寢，半夜2、3點起床巡視市場，如今當市長，1天睡不到4、5個小時，希望他好好練「龜息大法」。她還「出賣」老爸2年前過年照片笑說，「那時還有雙下巴欸，你看現在消瘦到這麼小隻！」

韓流紅包旺，今年是否期待收到紅包？韓冰笑說，之前都是他發給別人，「我乾脆把『韓版10元』包給他」，她也透露以前每年都會收到爸爸的紅包，至於數字則保密說：「永遠不嫌多啊！」

(中國時報)