賴 柯 更上層樓還要靠眾志成城！政治豬明星 本命年就怕豬隊友

2019年02月04日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

金豬年來臨，生肖屬豬的政治明星不少，包括被點名進入2020競賽的前閣揆賴清德及台北市長柯文哲，以及蔡英文總統委以大任的行政院長蘇貞昌，政治生涯是否能更上層樓，或被「豬隊友」拖累，今年都是關鍵年。

柯、賴都在今年滿60歲，賴清德承擔去年九合一大選慘敗責任卸任後，大部分時間都沉潛在台南，他曾在臉書發文邀請民眾到台南走春，「如果捕獲野生賴清德」，別忘了「give me five」，賴神無官一身輕，態度親民。

這次春節，是否有相關行程？賴情德以簡訊回應表示，「我目前仍在台南，新年期間也沒有公開行程。」顯然暫時「在台南潛水」是賴清德的計畫。

至於蘇貞昌，算是「豬爺爺」，接閣揆最大的責任就是穩住、且拉回民進黨支持者，他一上任就「衝衝衝」，預料會在勞保年金改革等衝擊基本盤的政策與法案上踩剎車。

至於柯文哲，雖不明說是否參選2020，但沒人相信他不選，柯的爆發力強，原本政壇有不少人稱他是「天公仔子」，說他是「神豬」一點也不為過；但自從韓國瑜崛起後，柯文哲網路聲量大減，他心中大概有「既生柯，何生瑜」之慨。

民進黨主席卓榮泰，與賴、柯同年，都是48年次，但出生在1月22日，算是「狗尾豬頭」。卓榮泰受訪時，發現被記者列入「政壇明星豬」陣容時，他自嘲，「豬狗不如」。

不過這位黨內的大師兄，過年也不鬆懈，已向大家預告，今年春節不休息，為了因應開工日舉行的「大對話」，春節期間，「大師兄」會去你家敲門聊民進黨「大對話」的看法。

有人說，命理上，本命年犯太歲，大好大壞參半，絕不是煞星。上述屬豬政治人物，都經歷過人生起伏，所謂天助自助，2020出現「豬總統」，也不是不可能。

(中國時報)