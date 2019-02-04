百里侯過年 展廚藝、送紅包、與網紅合體
迎接金豬年，六都市長大多行程滿檔，只能利用空檔陪伴家人，台中市長盧秀燕要發揮「媽媽市長」好廚藝，為家人料理美味年夜飯；桃園市長鄭文燦已約好要做麻油雞燉飯給兒子吃；新北市長侯友宜說若有空檔就陪家人，沒想要去哪裡；台南市長黃偉哲的最大心願就是休息，但已備妥5萬個紅包要送給市民；台北市長柯文哲則將與網紅合體，衝刺網路聲量。
盧秀燕說，每年都會展現好廚藝，為家人做美味年夜飯，私房料理菜首推「香煎烏魚子」，春節期間將到各宮廟發小紅包，向神明祈福為台中拚經濟，「貨出去、錢進來、台中發大財」。
侯友宜表示，過年排滿行程，要去視察淡海輕軌、青春山海線進度並監督交通運輸狀況，他笑說，「家裡都擺在其次，大概能夠回家吃飯就不錯啦！」有空的話，會抽空陪陪家人，「就是待在家裡，沒有想要去哪裡」。
「過年，我只想休息、休息再休息！」黃偉哲透露，春節前夕一整周行程滿檔，渴望利用過年，好好韜光養晦，但已備妥5萬個市長紅包，過年仍馬不停蹄拜廟、發紅包。
鄭文燦今年從除夕夜開始，要挑戰9天參香100間廟宇的鐵人行程，除夕要從桃園的信仰中心景福宮開始參香，然後在凌晨時分趕到蘆竹百年財神廟五福宮，與大家一起搶頭香沾染喜氣，接著到中壢香火鼎盛的仁海宮，行程結束已是初一。但他說，由於鮮少有時間陪伴家人，已與兒子約定好，要做菜和家人圍爐，準備做剛學會的麻油雞燉飯。
柯文哲除了到台北市各大知名宮廟參拜、發放福袋與發財金給民眾外，從除夕開始，將分別與「眼球中央電視台」、「老天鵝娛樂」、「HowFun」、「千千進食中」等網紅或網路平台合作，即使過年放大假，也不讓網路人氣消退。
(中國時報)
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