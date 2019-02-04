總統首度用廣東、潮州話拜年
蔡英文總統在小年夜透過社群網站向全球華人拜早年，除了國台客語等三聲道，今年首度再增廣東話與潮州話問候新年好，三句吉祥話裡有「藏頭詩」，祝福大家「過好年」。
蔡英文今年選擇站在總統府接待貴賓入府的敞廳，神情輕鬆地向大家拜年，她說，「在台灣，我們既保有傳統的文化，也擁有自由跟民主，這是一種幸福，也是台灣人堅持的價值」，「沒有民主的地方，也許不懂台灣人的堅持，我們希望所有的華人世界，都有這一份幸福」。
她說，農曆新年是全球華人共同的節慶，她要祝大家新年恭喜、大家新年好，海外很多僑胞是講廣東話，還有講潮州話的朋友，所以她也分別用這兩地方言跟大家說，新年快樂。
蔡英文說，她要許下新年三願，祝福海內外華人朋友，都可以「過」過民主生活、「好」好享受自由、「年」年發財大賺錢，簡單來說，就是「過好年」。
最後，蔡英文向來台旅行的外國朋友問好，「Happy Lunar New Year」（農曆新年快樂），而非「Chinese New Year」（中國新年快樂）。
(中國時報)
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