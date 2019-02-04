長輩圖桌曆 金豬福袋 立委過年小物搶吸睛
農曆春節期間，大家喜歡討吉利，許多立委製作應景福袋、紅包和吉祥小物，在年節期間發送給民眾。國民黨不分區立委童惠珍，發放「西式福袋」裡面有1元美金；綠委鄭運鵬推出「長輩圖桌曆」，綠委蔡適應則是贈送金豬購物袋，到小年夜前已發出1萬個。
童惠珍推出的福袋限量2000份，她笑說，自己從美國回來，「當然就要用『美國的一元復始』」，不只賺台幣一元，而是美金一元。
鄭運鵬說，長輩圖桌曆的每個月份都有不同的「鄭運鵬」個人照，內容跟配圖有點搞笑跳tone，除了長輩風格插圖，也貼心提醒民眾當月時事，比如報稅、吃粽子、清明掃墓等；一開使製作時還怕民眾不想要，但推出之後效果反應都不錯，反而來登記領取的都以年輕人居多，限量1000份至過年前已發到只剩一半。
綠委趙天麟近來走春發送的紅包，除了印製「1元金豬」，也畫上新選區向民眾預告；選區也有調整的綠委李昆澤，則準備1元紅包跟印製個人文宣的抹布，準備到廟宇、公園發送。
蔡適應則主動發送「金豬環保福袋」，並配合過年喜氣印製成紅色外觀。他說，由於近年環保意識抬頭，加上店家購物不主動提供塑膠袋，希望藉由發送環保袋，讓民眾在過年時也能珍惜資源。
國民黨立委林奕華則特別準備金山財神廟的財寶袋，內含開運錢母和三塊錢，並已過了香爐，在臉書粉絲專頁辦理抽獎活動，盼祝福大家恭喜發財、諸事圓滿，也吸引粉絲熱情參與。
前立法院長、國民黨立委王金平則大手筆發送10元的「拾來運轉」福袋，卡片上並有題字「庶民拚經濟、大家旺好年」。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。