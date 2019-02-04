長輩圖桌曆 金豬福袋 立委過年小物搶吸睛

2019年02月04日 04:10 中國時報 郭建伸 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

農曆春節期間，大家喜歡討吉利，許多立委製作應景福袋、紅包和吉祥小物，在年節期間發送給民眾。國民黨不分區立委童惠珍，發放「西式福袋」裡面有1元美金；綠委鄭運鵬推出「長輩圖桌曆」，綠委蔡適應則是贈送金豬購物袋，到小年夜前已發出1萬個。

童惠珍推出的福袋限量2000份，她笑說，自己從美國回來，「當然就要用『美國的一元復始』」，不只賺台幣一元，而是美金一元。

鄭運鵬說，長輩圖桌曆的每個月份都有不同的「鄭運鵬」個人照，內容跟配圖有點搞笑跳tone，除了長輩風格插圖，也貼心提醒民眾當月時事，比如報稅、吃粽子、清明掃墓等；一開使製作時還怕民眾不想要，但推出之後效果反應都不錯，反而來登記領取的都以年輕人居多，限量1000份至過年前已發到只剩一半。

綠委趙天麟近來走春發送的紅包，除了印製「1元金豬」，也畫上新選區向民眾預告；選區也有調整的綠委李昆澤，則準備1元紅包跟印製個人文宣的抹布，準備到廟宇、公園發送。

蔡適應則主動發送「金豬環保福袋」，並配合過年喜氣印製成紅色外觀。他說，由於近年環保意識抬頭，加上店家購物不主動提供塑膠袋，希望藉由發送環保袋，讓民眾在過年時也能珍惜資源。

國民黨立委林奕華則特別準備金山財神廟的財寶袋，內含開運錢母和三塊錢，並已過了香爐，在臉書粉絲專頁辦理抽獎活動，盼祝福大家恭喜發財、諸事圓滿，也吸引粉絲熱情參與。

前立法院長、國民黨立委王金平則大手筆發送10元的「拾來運轉」福袋，卡片上並有題字「庶民拚經濟、大家旺好年」。

(中國時報)