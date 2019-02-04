威力彩頭獎 今上看2.9億

2019年02月04日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台灣彩券農曆年節加碼8億元已全面啟動！今晚開獎的威力彩，在加碼2億元後，台彩預估頭獎上看2.9億元，台彩總經理蔡國基推薦，威力彩以第二區包牌、800元的方式購買，既符合小資族的能力，又能提高中獎機率；而大樂透連續加開，昨晚頭獎尚未開出，台彩表示，今晚大樂透仍會持續開獎，頭獎上看1.2億元；若大樂透、威力彩同時開出頭獎，今晚全台將誕生2名億萬富翁。

七連碰購買 提高中獎

依台灣彩券資料顯示，大樂透昨晚加開的春節大紅包，總計開出27組，其中，24組為一注獨得，每名幸運兒皆可獲得百萬獎金，另外有3組為2注均分，每位中獎人各得獎金50萬元；大樂透春節大紅包獎號從小到大依序為02、10、29、33、36、40、42、48和49，尚有290組百萬大獎待春節持續送出。

台彩表示，昨晚開出春節大紅包彩券的投注站中，新竹市的「照達商行」繼2月1日開出後，時隔短短1日再度開出，位於雲林縣崙背鄉的「上文堂印舖」昨晚開出2注春節大紅包，均為一注獨得100萬元，為今年春節加碼以來第一家同天開出2注以上大紅包的投注站，皆可稱為「最幸運」的投注站。

「照達商行」老闆陳昭仁昨才於本報分享中獎秘訣，即大樂透春節加碼期間，推薦以350元、七連碰的方式購買，可大幅提高中百萬春節大紅包的機會，沒想到這麼靈驗，話才說完，當天店裡又再度開出大獎。

25歲帥男 刮中100萬

電腦彩券除了包牌、自己爭取好運機會外，台北市1名年約25歲的帥氣男，則是吃了「好運糖」後，感覺精神一振，挑張彩券真的刮中100萬元獎金，他說：「今晚年夜飯很有面子，終於可以包個大紅包孝敬父母了。」

台北市「好運來彩券行」店員林雅萍表示，這名年輕人剛領年終獎金，先買了1張「2000萬超級紅包」後，刮中5000元，決定再拗卻沒中，正當有點失望時，同行的朋友隨手拿了投注站的好運糖給他，吃得當下感覺是「哇！糖果沖腦提神、精神一振，感覺好運要來了」，決定再買1張試試，結果真的讓他刮中100萬元，年終獎金立刻又多了好幾個月，給父母大紅包後，還能存一筆錢。

(中國時報)