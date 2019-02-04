除夕國道管制 替代路避塞

2019年02月04日 04:10 中國時報 李宜秦 、 李忠一 ／連線報導 ／連線報導

今明兩日國道南下地雷路段

農曆春節連假進入第三天、除夕，高公局指出，除夕是連假車流量最小的一天，但初一會出現返鄉與出遊車潮，南下車流量多，建議民眾今明兩日下午出門。公路總局表示，今日上午部分鄰近國道交流路段會出現壅塞，下午較通順。另台9線蘇花公路春節期間大貨車時段性管制通行，時間是除夕至初三上午7點到下午1點。

高公局表示，除夕是連假第3天，代表國道有3天可以分流，只要沒有事故，應該都可保持順暢；今明兩日的尖峰時段與瓶頸路段，包括國道1號楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，國道3號三鶯至關西、烏日至霧峰、茄冬至西濱，及國道5號南港系統至坪林等，想要避開塞車，最好下午再上路。

高公局提醒，2日到10日的凌晨0到5時，國道全線暫停收費並採單一費率，國3新竹系統至燕巢系統有通行費率8折優惠；還有開放路肩、入口匝道儀控等措施。另已規畫4條長途及7條短途替代道路，長途部分，可利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1與國3；短途部分，建議易壅塞地區多利用省縣道。

公總表示，今日上午仍有返鄉車潮，鄰近國道交流路段，如台64線中和及五股、台65線土城、台74線霧峰及快官等，及無國道地區主要幹道如台9線蘇花公路及南迴公路等，都可能局部壅塞或車多，下午則因已近圍爐時段，整體路況將較通順。

高速公路局坪林行控中心則指出，小年夜國5車流比平常假日少，南下路段只有間歇性車潮，車速多能維持60公里以上；但從初一起，南下將出現旅遊車潮，初一至初三國5南下路段上午7時至12時將實施高乘載管制，北上則於初三至初六下午2時至晚間9時實施。

公總與14家客運業者合作，針對86條國道客運重點疏運路線，於1日至10日推出平均85折優惠車票，另外提供電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施，40條台灣好行客運路線電子票證可享半價優惠。

機場方面，桃園機場昨日出入境總人數約13萬9725人次，航機起降數量738架次（含加班機65架次），疏運還算順暢。為防範非洲豬瘟，也已針對來自大陸、香港、澳門的航班旅客新增入境手提行李防疫檢查。

(中國時報)