雨下到初一 北部掉9度
變天了！今（4）日除夕受到鋒面影響，全台各地都有降雨機率，尤以北部、東半部最為明顯，雨勢將持續至初一。北部今日高溫降至20度，與昨天相較，相差有9度之多，且將一路下探至16度。初二至初四（6日至8日）東北季風減弱，氣溫才有顯著回升，但日夜溫差大，中、南部早晚溫差可達13度，早出晚歸須特別留意。
中央氣象局預報員顏增璽表示，昨日晚間北市有23度，今日白天受到鋒面影響，各地均有降雨機會，因東北季風下來，北部溫度將從清晨20度一路降至16度，其他地區低溫約在17至19度之間，中、南部高溫則仍有26至28度；初一（5日）各地降雨機率仍偏高，並且北部低溫有機會再進一步降至15度。
顏增璽指出，初二至初四東北季風減弱，水氣變少，各地氣溫均有明顯回升，高溫可回到26至29度；但是中、南部白天高溫29、30度，入夜及清晨低溫卻只有17度左右，日夜溫差可達12、13度之多。且由於天氣回溫，初二至初四西半部及離島金門、馬祖地區，清晨均會有霧氣產生，須特別注意。
顏增璽說，初五（9日）將有另一波東北季風南下，屆時北部、東半部將再轉為濕冷天氣，北部高溫將降至20度左右，低溫有機會再下探15度，雖然影響程度與這波東北季風類似，但中、南部水氣不明顯，將不再降雨。
(中國時報)
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