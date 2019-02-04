與電影院別苗頭 影視雙雄拚了

2019年02月04日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

春節連假開跑，今年因長達9天，許多人會上電影院看賀歲片，影視雙雄全力搶攻春節檔眼球商機，中華電信MOD首度與Netflix合作，端出超過1,700小時4K內容，台灣大哥大旗下凱擘大寬頻跟my Video則推出多部強片，把客廳變成影廳，不用上電影院都很「好看」。

今年春節連假長，「眼球商機」成為影視業者角力戰場，也讓去年的MOD與有線電視大戰燒到過年，中華電信搶在年前與全球最大影音串流公Netflix策略合作，Netflix多達1,700小時的4K內容正式上架至 MOD，共同搶奪國內4K影視霸主，吸「影」力大幅提高。

不只大舉引進Netflix新片，本土自製的4K大戲《魂囚西門》，農曆年後除了在MOD、Hami Video全球首播，並將在Netflix播出，為台灣影視輸出海外，開啟行銷全球的序幕。

中華電信表示，MOD改寫傳統的影視生態，過去在家裡只能看電視、或是租片子回來看，這幾年直接在遙控器上按幾下，就可以看最新強片，尤其與Netflix合作後，帶動許多年輕客群申裝，目前MOD用戶數已超過202萬，相信後勢可期。

為了讓Netflix趕上春節檔期，中華電信與Netflix動員百人研發團隊，還推出全新專屬機上盒、遙控器，透過專屬遙控器上的Netflix快捷鍵，就可以收看，未來將以一年半時間，逐步汰換全台百萬個4K機上盒。

不讓中華電專美於前，台灣大哥大旗下影音平台myVideo精銳盡出，同時在台灣大寬頻、凱擘大寬頻上架，今年漫威反派超級英雄片《猛毒》、女神卡卡跨足影壇力作《一個巨星的誕生》等強片，另外在除夕夜獨家直播台視《超級巨星紅白藝能大賞》。

台灣大指出，農曆春節向來是影音平台觀片旺季，以去年春節連假僅6天為例，當周myVideo看片量較年前一周成長超過30％，看片人數更成長50％，顯示民眾收視習慣已有改變，過去要上電影院、還怕排隊沒位置，如今都將被「家庭劇院」逐步取代。

為爭取民眾留在家，myVideo今年更祭出簽到可領取看片金，每月最高可領300元，看片金可全額抵扣單次付費電影租片費用；而且只要觀看myVideo站上任一影片超過30分鐘，就有機會抽中威秀電影票、4K智慧電視盒、myVideo看片金等獎品。

(中國時報)