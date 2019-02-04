餵飽追劇族 陸劇韓劇長假齊發
影視雙雄拚得凶，不過除了院線片有死忠支持者外，這幾年陸劇、韓劇大行其道，像是愛奇藝、KKTV、Yahoo TV等獨立OTT平台，也在春節檔期搶攻長假追劇商機，尤其動輒40～70集的陸劇可一次追完，最受青睞。
愛奇藝台灣站數據顯示，台灣民眾過年期間最愛類型仍以戲劇為優先，其次依序為動漫、綜藝、電影及兒童節目，尤其春節假期長，動輒40～70集的陸劇可一次追完，短集數的韓劇更可追個2、3部，帶動流量成長。
去年拿下流量冠軍，更是開站以來唯一破億流量的陸劇《延禧攻略》，成為愛奇藝台灣站年節主打，透過《延禧攻略》熱播，不只吸引先前沒時間追劇的民眾加入，也拉動同樣由吳謹言主演的新劇《皓鑭傳》收視。
愛奇藝去年在陸劇、韓劇輪番助攻下，創下全站15億流量，翻3倍成長，會員成長幅度超過1倍，趁著過年期間高流量時刻，不只《皓鑭傳》、《延禧攻略》限時免費看，《皓鑭傳》更是每天播出兩集，強勢「餵飽」觀眾。
有人喜歡大陸宮廷劇，有人則喜歡歐巴主演的韓劇，尤其韓劇只有16集，在春節期間可追個2、3部，像是朴寶劍、宋慧喬主演的《男朋友》，以及《皇后的品格》、《成為王的男人》都成為愛奇藝主打的春節強檔。
KKTV則是拿下熱播韓劇《SKY Castle天空之城》台灣播出權，將在過年期間加入戰局，除此之外也會在過年期間推出動漫《哆啦Ａ夢》完整劇場版，同時也將獨家上架從1999年至2018年《哆啦Ａ夢》所有劇場版動畫。
主打自製內容的Yahoo TV瞄準行動影音，推出「2019新春特輯」，囊括近百支自製、創作者短影音及授權等影音內容，類型包括「新年運勢」、「美食料理」與「新番動漫」等，期望藉此吸引手機App用戶使用。
(中國時報)
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