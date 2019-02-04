去年1至8月 上百家庭因此破碎！酒駕祭嚴刑 法官輕判也枉然

2019年02月04日 04:10 中國時報 陳志賢

台中市警察局鐵腕抓酒駕，即日起在重要路段進行路邊攔檢，副市長陳子敬向民眾宣導酒後不開車。（張妍溱翻攝）

酒駕慣犯再奪命！法務部擬朝「故意殺人」修法

新聞透視台中市發生酒駕累犯撞死2名機車騎士的慘劇，引發社會公憤，酒駕已成為「全民公敵」，藍綠政治人物難得有共識，要求修法嚴懲酒駕致人於死的刑責，法務部也決定朝殺人之不確定故意的方向修法，但倘若法官對酒駕輕判心態依舊，嚴刑峻法也是枉然。

被判處重刑 比例不高

近年來，國內的酒駕犯罪確實泛濫，就連政府內閣官員、立委民代多人都有酒駕前科，上行下效，酒駕已成為國內不分貧富、貴賤的嚴重犯罪。據法務部統計，光去年1至8月酒駕案5萬3000多人遭地檢署偵辦，其中115人涉嫌酒駕致死或重傷，造成上百個家庭破碎，數量之多，令人咋舌。

政府鑑於酒駕犯罪橫行，自1999年將不能安全駕駛罪納入刑法公共危險罪章，其後歷經2008年、2011年及2013年3度修法，不僅提高刑度及罰金金額，更下修移送偵辦之酒精濃度標準值至0.25毫克，並納入刑法規範。但據法務部資料，涉犯酒駕致死或重傷的115名被告，卻只有22人被判刑3年以上徒刑，顯示被判處重刑的比例不高。

目前刑法185條之3規定酒駕致人於死最重可判刑10年，刑責很重，也有檢察官以酒駕者涉有殺人之不確定故意，依殺人罪起訴嚴懲酒駕者刑責，但迄今未受法院支持，這次法務部決定修法將殺人之不確定故意，增訂為酒駕致死的犯罪構成要件，但法官們會全盤接受依法判決嗎？仍有待觀察。

例如，2017年撞死烘焙師傅的顏姓酒女，法院依公共危險、肇事逃逸2罪合併執行9年6月徒刑，其中酒駕致死部分判刑7年6月，雖已是歷年判刑最重的刑度，但距離10年的法定刑上限，仍有段距離。

情緒性修法 大可不必

因此，法務部切勿因民氣可用，流於情緒性修法，應在罪刑輕重間取得平衡，給予法官判決上裁量空間及量刑彈性。所謂「徒法不足以自行」，法制定的再嚴，縱使修法將酒駕致死罪責比照殺人罪，最重可判處死刑，但若審判的法官不敢用，再重的罰責都只是具文，也難以落實各界呼籲嚴懲酒駕的修法意旨。

(中國時報)