學者建議仿陸 酒駕累犯當場拘禁
酒駕致死的社會案件層出不窮，法務部近日決定，預計將酒駕比照故意殺人方向修法。對此，交通部大喊「支持」，直說目前的處罰條例多是罰金、吊銷駕照等，嚇阻效果有限。學者則認為，應先以大數據強化事前預防工作，再加重事後嚴懲的罰則，例如可仿效大陸，酒駕累犯者當場拘禁15日等。
交通部政務次長王國材昨表示，過去針對酒駕者的處罰僅有罰金、吊銷駕照等，目前交通部修正後的《交通管理處罰條例》已在立院準備二、三讀，但內容也與刑法無關，只是連同坐車的乘客一同處罰、對曾酒駕者予以特殊車牌標示等。
王國材說，非常支持以刑法處罰酒駕者，直說「喝酒開車等於故意殺人」，甚至有人還是累犯，非常過分。目前尚未與法務部討論，但已收到通知信息，且許多立委對此都十分支持，近日會盡快召開會議，希望法務部的修法內容可與交通管理處罰條例一同通過，屆時應可有效遏止酒駕行為。
逢甲大學運輸科管理學系副教授李克聰表示，預防、懲罰應雙管齊下，可以用大數據分析酒駕者，整理出路檢時酒駕者的人、車、行車環境等資料，分析出哪類人會在怎樣的狀況下酒駕？會走哪些路段？針對可能發生酒駕的源頭地點，如餐廳、酒店等加強檢查，也在酒駕較多的路段多派路檢，否則沒有大數據的幫忙下，事前預防的招數也有限。
事後懲罰部分，李克聰說，除了法務部擬定的修法方向外，也可考慮參考大陸做法，抓到酒駕累犯者，當場拘禁15天，由於多數人最害怕失去自由，若是在事發後隔很久才懲罰，遏止力較低，需馬上付出代價，嚇阻力相對較高。
(中國時報)
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