立委義憤填膺 酒駕修法優先審

2019年02月04日 04:10 中國時報 郭建伸 、 盧金足 、 張妍溱 ／綜合報導 ／綜合報導

春節前夕接連發生酒駕肇事致死悲劇，朝野立委皆表義憤填膺，提議酒駕致死的刑度應以「不確定故意殺人」方向修正，如此才能讓法官有判決依據，也有立委喊出要修法強制車輛加裝「酒精鎖」，讓駕駛呼氣後才能發動。但綠委鄭運鵬則呼籲，修法要朝「行政裁罰可執行、法官願意判決」的方向，避免情緒性修法。

台中市2日又發生嚴重酒駕致2死車禍，台中市長盧秀燕3日強調，對酒駕零容忍，已指示警察局全面加強酒駕臨檢、提高取締酒駕強度，重罰絕不寬貸。新科立委沈智慧也表示，將於立法院新會期提案修法，酒駕肇事致死要加重判死刑、無期徒刑。

立法院長蘇嘉全昨在臉書上預告，立法院新會期將優先審議酒駕修法法案，朝嚴懲及有效嚇阻等方向修法。

過去幾年，交通委員會綠委提出不少遏阻酒駕的提案，如綠委葉宜津提案只要酒駕受害者家屬同意，由酒駕加害者清洗被害者遺體；綠委鄭寶清則曾提案若公務員一旦酒駕，就移送公懲會處理。

綠委林俊憲曾喊出酒駕再犯致人於死「視同殺人」，對於法務部昨拋出朝「不確定故意殺人」修法，林表示，如果是累犯的酒駕撞死人，就屬於「不確定故意殺人」，法務部修法方向與他過去質詢方向吻合，他已準備連署，開議後就提案。

藍委江啟臣說，飆車、超速等危險駕駛行為，在實務上已有法官認定為妨害公眾往來安全，若致死最高可處無期徒刑；反觀酒駕肇事致死，最高僅10年以下有期徒刑。

江說，他已草擬《刑法》第185條之3修正草案，對於酒駕肇事造成死傷者，增列死刑、無期徒刑等法定刑，讓法官對於惡性重大者有更大的裁量空間。

鄭運鵬則建議《刑法》中應設立「酒駕專章」 建立酒駕的各種態樣，單純酒駕、酒駕肇事、肇事逃逸等；但一年單純酒駕移送法辦約有5萬件，耗去太多司法資源，且移送太多根本無法負荷，認為應依照違法輕重給予不同處罰，採取「簡訟重罰」。

他建議逃避酒測最高罰鍰處以45萬，酒駕累犯「罰鍰累計」，5年內累計，第一次9萬元，第2次18萬、第3次27萬以此類推，不設上限，並且酒駕累犯採保費累計。

(中國時報)